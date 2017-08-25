Новым премьер-министром Кыргызстана стал Сапар Исаков

Жогорку Кенеш утвердил сегодня на внеочередной сессии структуру и состав правительства. За предложенную структуру проголосовало 96 депутатов, против - шесть. За новый состав кабмина проголосовало 97 народных избранников, против – пять.

Состав выглядит следующим образом:

премьер-министр – Сапар Исаков;

первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;

вице-премьер-министр по экономическим вопросам – Дуйшенбек Зилалиев;

вице-премьер-министр по вопросам безопасности – Темир Джумакадыров;

вице-премьер-министр по социальным вопросам — Чолпон Султанбекова;

министр экономики – Артем Новиков;

министр финансов – Адылбек Касымалиев;

министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев;

министр транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов;

министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева;

министр юстиции – Уран Ахметов;

министр иностранных дел – Эрлан Абдылдаев;

министр внутренних дел — Улан Исраилов;

министр чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов;

министр культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков;

министр здравоохранения – Талантбек Батыралиев;

министр труда и социального развития – Таалайкуль Исакунова;

глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;

председатель Государственного агентства связи — Нурбек Абасканов;

глава Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов;

глава Государственного комитета национальной безопасности — Абдиль Сегизбаев;

руководитель аппарата правительства – Нурханбек Момуналиев.

Отметим, что бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с участием в выборах президента КР. Указ об отставке подписан президентом 22 августа 2017 года.