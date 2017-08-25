22:29
+27
USD 68.55
EUR 80.80
RUB 1.16
Власть

Новым премьер-министром Кыргызстана стал Сапар Исаков

Фото аппарата президента Кыргызстан. Новый премьер-министр республики Сапар Исаков

Жогорку Кенеш утвердил сегодня на внеочередной сессии структуру и состав правительства. За предложенную структуру проголосовало 96 депутатов, против - шесть. За новый состав кабмина проголосовало 97 народных избранников, против – пять.

Состав выглядит следующим образом:

премьер-министр – Сапар Исаков;
первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;
вице-премьер-министр по экономическим вопросам – Дуйшенбек Зилалиев;
вице-премьер-министр по вопросам безопасности – Темир Джумакадыров;
вице-премьер-министр по социальным вопросам — Чолпон Султанбекова;
министр экономики – Артем Новиков;
министр финансов – Адылбек Касымалиев;
министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев;
министр транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов;
министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева;
министр юстиции – Уран Ахметов;
министр иностранных дел – Эрлан Абдылдаев;
министр внутренних дел — Улан Исраилов;
министр чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов;
министр культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков;
министр здравоохранения – Талантбек Батыралиев;
министр труда и социального развития – Таалайкуль Исакунова;
глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;
председатель Государственного агентства связи — Нурбек Абасканов;
глава Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов;
глава Государственного комитета национальной безопасности — Абдиль Сегизбаев;
руководитель аппарата правительства – Нурханбек Момуналиев.

Отметим, что бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с участием в выборах президента КР. Указ об отставке подписан президентом 22 августа 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 1190
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат думает, что за компроматом на Сапара Исакова стоит Бабанов или Жээнбеков
Создать условия для честных выборов президента пообещал Сапар Исаков
Сапар Исаков уверяет, что Артем Новиков внесет свой вклад в экономику
Сапар Исаков о «Кумторе»: Выплаты за ущерб экологии нужно повысить
Сапар Исаков «не бог» и не может говорить, придут ли деньги от Liglass Trading
Исаков: Политику Минздрава нужно направить не на лечение, а на ЗОЖ
Депутат не понял, почему Сапар Исаков назвал правительство техническим
Депутат Кыргызстана переживает за чиновников, лишившихся мест в правительстве
Сапар Исаков обещает, что каждая семья в Кыргызстане получит доступ к Интернету
Сапар Исаков поручился за главу Министерства здравоохранения
Популярные новости
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
На&nbsp;пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника На пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника
Парламентская коалиция готова утвердить на&nbsp;должность премьера Сапара Исакова Парламентская коалиция готова утвердить на должность премьера Сапара Исакова
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Бизнес
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!
Зoлoтoй фoнд &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Зoлoтoй фoнд «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы