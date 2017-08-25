Новым премьер-министром Кыргызстана стал Сапар Исаков

Жогорку Кенеш утвердил сегодня на внеочередной сессии структуру и состав правительства. За предложенную структуру проголосовало 96 депутатов, против - шесть. За новый состав кабмина проголосовало 97 народных избранников, против – пять.
Состав выглядит следующим образом:
премьер-министр – Сапар Исаков;
первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;
вице-премьер-министр по экономическим вопросам – Дуйшенбек Зилалиев;
вице-премьер-министр по вопросам безопасности – Темир Джумакадыров;
вице-премьер-министр по социальным вопросам — Чолпон Султанбекова;
министр экономики – Артем Новиков;
министр финансов – Адылбек Касымалиев;
министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев;
министр транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов;
министр образования и науки — Гульмира Кудайбердиева;
министр юстиции – Уран Ахметов;
министр иностранных дел – Эрлан Абдылдаев;
министр внутренних дел — Улан Исраилов;
министр чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов;
министр культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков;
министр здравоохранения – Талантбек Батыралиев;
министр труда и социального развития – Таалайкуль Исакунова;
глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;
председатель Государственного агентства связи — Нурбек Абасканов;
глава Госкомитета по делам обороны — Мирбек Касымкулов;
глава Государственного комитета национальной безопасности — Абдиль Сегизбаев;
руководитель аппарата правительства – Нурханбек Момуналиев.
Отметим, что бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку в связи с участием в выборах президента КР. Указ об отставке подписан президентом 22 августа 2017 года.