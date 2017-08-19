Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Калыкбек Султанов освобожден от должности советника главы Кыргызстана.
Алмазбек Атамбаев подписал указ об увольнении согласно поданному заявлению.
Калыкбек Султанов назначен в мае 2016 года.
В Нарынской области произошли кадровые перестановки в органах внутренних дел.
Главой Джумгальского районного отдела внутренних дел назначен 53-летний полковник милиции Турсунбек Талипов, ранее работавший заместителем начальника УВД Нарынской области.
Новым заместителем начальника УВД назначен 40-летний полковник Азамат Токтоналиев, возглавлявший ГОВД Каракола.
Начальником Нарынского городского отдела внутренних дел назначен 44-летний полковник Талантбек Кыдыров, ранее работавший заместителем начальника Ак-Талинского РОВД.
Начальником Нарынского районного отдела внутренних дел назначен 41-летний подполковник милиции Талантбек Секебаев, занимавший пост начальника Нарынского городского ОВД.
Начальником Ак-Талинского районного отдела внутренних дел назначен 38-летний Рахатбек Мырзакматов, работавший заместителем начальника РОВД района.
Мирлан Муктаров назначен заместителем начальника ГУВД Бишкека.
Он ранее занимал должность начальника УВД Свердловского района.
Напомним, главу ГУВД столицы назначили в начале августа.
Жениш Жоробеков назначен начальником ГОВД Каракола.
Он сменил на посту Азамата Токтоналиева, который назначен заместителем начальника УВД Нарынской области.
Жениш Жоробеков занимал должность начальника УВД Джалал-Абадской области. В феврале 2017 года уволен с формулировкой «за допущенные недостатки в работе».
Нурканбек Керимбаев освобожден от должности заместителя директора КНИА «Кабар».
Соответствующее распоряжение подписал президент КР Алмазбек Атамбаев.
Нурканбек Керимбаев работал в агентстве с июля 2016 года.
О кадровых перестановках с 4 по 11 августа читайте здесь.