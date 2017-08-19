Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 августа

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Калыкбек Султанов освобожден от должности советника главы Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев подписал указ об увольнении согласно поданному заявлению.

Калыкбек Султанов назначен в мае 2016 года.

В Нарынской области произошли кадровые перестановки в органах внутренних дел.

Главой Джумгальского районного отдела внутренних дел назначен 53-летний полковник милиции Турсунбек Талипов, ранее работавший заместителем начальника УВД Нарынской области.

Новым заместителем начальника УВД назначен 40-летний полковник Азамат Токтоналиев, возглавлявший ГОВД Каракола.

Начальником Нарынского городского отдела внутренних дел назначен 44-летний полковник Талантбек Кыдыров, ранее работавший заместителем начальника Ак-Талинского РОВД.

Начальником Нарынского районного отдела внутренних дел назначен 41-летний подполковник милиции Талантбек Секебаев, занимавший пост начальника Нарынского городского ОВД.

Начальником Ак-Талинского районного отдела внутренних дел назначен 38-летний Рахатбек Мырзакматов, работавший заместителем начальника РОВД района.

Мирлан Муктаров назначен заместителем начальника ГУВД Бишкека.

Он ранее занимал должность начальника УВД Свердловского района.

Напомним, главу ГУВД столицы назначили в начале августа.

Жениш Жоробеков назначен начальником ГОВД Каракола.

Он сменил на посту Азамата Токтоналиева, который назначен заместителем начальника УВД Нарынской области.

Жениш Жоробеков занимал должность начальника УВД Джалал-Абадской области. В феврале 2017 года уволен с формулировкой «за допущенные недостатки в работе».

Нурканбек Керимбаев освобожден от должности заместителя директора КНИА «Кабар».

Соответствующее распоряжение подписал президент КР Алмазбек Атамбаев.

Нурканбек Керимбаев работал в агентстве с июля 2016 года.

О кадровых перестановках с 4 по 11 августа читайте здесь.