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Подписан указ об исполняющем обязанности премьер-министра Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об исполняющем обязанности Премьер-министра Кыргызской Республики».

Согласно Указу, в связи с поданным Жээнбековым Сооронбаем Шариповичем заявлением и в соответствии со статьями 19 и 20, частью 5 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» постановляется:

1. Освободить Жээнбекова Сооронбая Шариповича от исполнения обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики согласно поданному им заявлению

2. Возложить исполнение обязанностей Премьер-министра Кыргызской Республики на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Абулгазиева Мухамметкалыя Дюшекеевича — до сформирования нового состава Правительства Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу с момента подписания.
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