Новое правительство Кыргызстана в лицах

Сегодня депутаты парламента на внеочередной сессии утвердили новый состав правительства Кыргызстана во главе с теперь уже бывшим руководителем аппарата президента Сапаром Исаковым.

Вместе с ним в правительство пришли Толкунбек Абдыгулов (первый вице-премьер-министр), Темир Джумакадыров (вице-премьер по вопросам безопасности), Артем Новиков, который возглавил Министерство экономики, Улан Рыскулов (ему достался Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования) и Нурбек Абасканов. Он стал главой Госкомитета связи. А вот Дуйшенбек Зилалиев занял место Олега Панкратова — вице-премьера по экономическим вопросам.

Министром финансов остался Акылбек Касымалиев. Арзыбек Кожошев больше не глава Минэкономики, а Бактыбек Шаршембиев потерял кресло председателя Госкомитета связи.

Все остальные министры, включая вице-премьера по социальным вопросам Чолпон Султанбекову, свои портфели сохранили.

Прежний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 21 августа. В этот же день ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты.