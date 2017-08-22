Алмазбек Атамбаев просит созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября выборов президента государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства», — сказал Алмазбек Атамбаев сегодня на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства.

«В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 25 августа с целью формирования нового состава правительства Кыргызской Республики», — сообщил глава государства.