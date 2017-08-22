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Власть

Алмазбек Атамбаев просит созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша

Алмазбек Атамбаев просит созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Принимая во внимание тот факт, что в условиях предстоящих 15 октября выборов президента государственная исполнительная власть в стране должна быть как никогда устойчивой и эффективной, считаю необходимым в сжатые сроки сформировать новый полноценный состав правительства», — сказал Алмазбек Атамбаев сегодня на встрече с лидерами фракций парламентской коалиции большинства.

«В этой связи мною направлено письмо в адрес торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с просьбой созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 25 августа с целью формирования нового состава правительства Кыргызской Республики», — сообщил глава государства.
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