Назначен председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана

Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
По его данным, соответствующий указ подписал президент КР Алмазбек Атамбаев.
Мирбека Касымкулова, возглавлявшего госслужбу, в марте назначили председателем Государственного комитета по делам обороны.
Уларбек Шаршеев был начальником Главного штаба, первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.