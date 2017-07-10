13:38
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Власть

Назначен председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана

Уларбек Шаршеев назначен председателем Государственной пограничной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, соответствующий указ подписал президент КР Алмазбек Атамбаев.

Мирбека Касымкулова, возглавлявшего госслужбу, в марте назначили председателем Государственного комитета по делам обороны. 

Уларбек Шаршеев был начальником Главного штаба, первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.
Ссылка:
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 3—7 июля
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25—30 июня
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19—23 июня
Кыргызстан: кадровые перестановки за 12—16 июня
Назначен генеральный консул Кыргызстана в городе Екатеринбурге
Бакыт Джусупов назначен послом Кыргызстана в Венгрии
Назначен аким Кара-Кульджинского района
Назначен статс-секретарь Министерства юстиции Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за 5–9 июня
Директору Госагентства по продвижению инвестиций объявлен строгий выговор
Популярные новости
Россия обратилась к&nbsp;странам СНГ с&nbsp;вопросом о&nbsp;поставке военных в&nbsp;Сирию Россия обратилась к странам СНГ с вопросом о поставке военных в Сирию
Алмазбек Атамбаев рассказал, когда человек кайфует Алмазбек Атамбаев рассказал, когда человек кайфует
&laquo;Дети Содружества&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле: Валентина Матвиенко задорно станцевала «Дети Содружества» на Иссык-Куле: Валентина Матвиенко задорно станцевала
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3&mdash;7 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 3—7 июля
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G