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Власть

МВД предложено рассмотреть главу ГУПМ на соответствие должности

Министерству внутренних дел КР на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предложили рассмотреть вопрос о соответствии начальника Главного управления патрульной милиции Эркина Баева на соответствие его занимаемой должности.

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Вопрос возник в связи с отсутствием сотрудника МВД на заседании комитета, где рассматривается информация правительства о безопасности дорожного движения и о внедрении программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош.

«В прошлый раз глава ГУПМ также отсутствовал, и депутаты уже поднимали этот вопрос, на заседаниях мы постоянно видим заместителя, хотя ситуация сложная, учитывая, сколько человек гибнет на дорогах. Министры экономики и транспорта отпросились сегодня, но про Эркина Баева ничего никто не сообщал. Предлагаю ведомству рассмотреть чиновника на соответствие его занимаемой должности», — сказал глава комитета Марат Аманкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50933/
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