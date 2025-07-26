Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кемель Садыков назначен заместителем министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики.

Кемель Садыков родился в 1975 году во Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «Правоведение», Кыргызский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

С 16 сентября 2021-го по март 2025-го был первым заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний. Уволился по собственному желанию. Полковник внутренней службы.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Айсулуу Касмалиева назначена заведующей отделом информационной политики центрального аппарата мэрии Бишкека.

Она сменила на посту Назгуль Джамгырчиеву, которую назначили руководителем аппарата Свердловской администрации вместо Улукбека Асанова, который перешел на другую работу.

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От должности освобожден глава Свердловского административного района Капарбек Адиев. На этот пост назначили Медера Амангелдиева, который ранее был начальником муниципальной инспекции. Его обязанности теперь будет исполнять заместитель начальника Касымбек Керимов.

От должности также освобожден заместитель главы Свердловского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Калыбек Асанов. На его место назначен Жолдошбек Турсунов.

Начальником управления капитального строительства мэрии вместо Болота Чолпонбаева назначили Мирлана Молдобасарова, который ранее занимал должность заместителя начальника УКС. Его предыдущее место занял Ажыбек Турумбеков.

Кроме того, заместителями начальника УКС стали Эрмек Арымбаев и Билимбек Досалиев вместо Болота Апилова и Адилета Турдуева.

Начальником муниципальной инспекции мэрии Бишкека назначен Мирлан Талайбеков.

Ранее он работал в управлении Патрульной службы милиции, занимал должность инспектора пресс-службы УПСМ, лейтенант милиции. За время службы зарекомендовал себя как ответственный и принципиальный сотрудник. В соцсетях известен под ником Царикаев.

Немат уулу Жайнак стал мэром Нарына.

Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Он проработал с февраля 2022 года.

Немат уулу Жайнаку 46 лет, родился в Оше. Последнее место работы — первый заместитель главы Ноокенской районной государственной администрации.

Директором ГУ «Издательский дом «Окуу китеби» назначен Толеген Аматов.

Он назначен по итогам открытого конкурса.

Толеген Аматов окончил факультет информационных технологий Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова по специальности «Автоматизация и управление» и Академию государственного управления при президенте КР по специальности «Цифровое государственное управление».

Ранее на эту должность назначена Айнура Чокморова вместо Ильяса Сарыбаева, который уволился по собственному желанию.

Иван Чебесков назначен председателем совета Российско-Кыргызского фонда развития.

Ранее этот пост занимал Тимур Максимов, который до октября 2023 года был заместителем министра финансов.

Иван Чебесков стал заместителем министра финансов РФ в ноябре 2023-го. До этого, с 2020 по 2023 год, он возглавлял департамент финансовой политики Минфина. В 2013-2016 годах занимал должность исполнительного директора в «Ю Би Эс Банке», а после начальника управления, вице-президента ВТБ.

От Кыргызстана РКФР возглавляет Артем Новиков.

О кадровых перестановках с 14 по 18 июля читайте здесь.