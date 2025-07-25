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Общество

Муниципальную инспекцию мэрии Бишкека возглавил Мирлан Талайбеков

Согласно распоряжению мэра Айбека Джунушалиева, начальником муниципальной инспекции назначен Мирлан Талайбеков.

По данным пресс-службы муниципалитета, Мирлан Талайбеков работал в управлении Патрульной службы милиции, занимал должность инспектора пресс-службы УПСМ, лейтенант милиции. За время службы зарекомендовал себя как ответственный и принципиальный сотрудник. В соцсетях он известен под ником Царикаев.

мэрии
Фото мэрии

В мэрии уверены, что профессиональный опыт и знания Мирлана Талайбекова поспособствуют повышению эффективности работы муниципальной инспекции во благо города и его жителей.

«Работа муниципальной инспекции имеет особое значение в обеспечении порядка и соблюдении правил благоустройства в столице. В этой связи перед новым руководителем поставлены конкретные задачи по усилению контроля и прозрачности в деятельности инспекции», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337569/
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