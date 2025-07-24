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Общество

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки

От занимаемой должности освобожден глава Свердловского административного района Капарбек Адиев. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что на эту должность назначили Медера Амангелдиева, который ранее был начальником муниципальной инспекции, его обязанности теперь будет исполнять заместитель начальника Касымбек Керимов.

Также от занимаемой должности освобожден заместитель главы Свердловского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Калыбек Асанов. На его место назначен Жолдошбек Турсунов.

Новым начальником Управления капитального строительства мэрии назначили Мирлана Молдобасарова, который ранее занимал должность заместителя начальника УКС. Его предыдущее место занял Ажыбек Турумбеков.

Кроме того, заместителями начальников УКС стали Эрмек Арымбаев и Билимбек Досалиев.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Айбек Джунушалиев.

Напомним, накануне мэр освободил от занимаемых должностей начальника Управления капитального строительства Болота Чолпонбаева и его заместителей Болота Апилова и Адилета Турдуева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337382/
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