Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Кто занял его место

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На этой должности Канболот Тутуев проработал с февраля 2022 года.

На вакантное место президент еще одним распоряжением назначил Немат уулу Жайнака. Ему 46 лет, родился в городе Ош. Последнее место работы — первый заместитель главы Ноокенской районной государственной администрации.

Фото из интернета . Канболот Тутуев

Канболот Тутуев родился 19 августа 1982-го в селе Насирдин сельского округа Кара-Гуз Кара-Кульджинского района.