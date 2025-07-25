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Власть

Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Кто занял его место

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На этой должности Канболот Тутуев проработал с февраля 2022 года.

На вакантное место президент еще одним распоряжением назначил Немат уулу Жайнака. Ему 46 лет, родился в городе Ош. Последнее место работы — первый заместитель главы Ноокенской районной государственной администрации.

из интернета
Фото из интернета . Канболот Тутуев

Канболот Тутуев родился 19 августа 1982-го в селе Насирдин сельского округа Кара-Гуз Кара-Кульджинского района.

  • В 2004 году окончил Ошский государственный университет, факультет философии и технологии управлений, специальность «государственное и муниципальное управление».
  • 2005-2006 — аспирантура в Академии государственного управления при президенте КР.
  • 2007-2009 — аспирантура на юридическом факультете Омского государственного университета имени Федора Достоевского.
  • 2006-2007 — ведущий специалист в Ошской областной государственной администрации.
  • 2010 — специалист первой категории в мэрии Оша.
  • 2010-2012 — пресс-секретарь губернатора Ошской области.
  • 2012 — ведущий специалист в полномочном представительстве президента в Ошской области.
  • 2012-2017 — руководитель аппарата государственной администрации Кара-Кульджинского района.
  • 19 июня 2017-го распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова назначен заместителем главы государственной администрации — акима Кара-Кульджинского района Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337561/
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