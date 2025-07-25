Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Кто занял его место

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Канболот Тутуев освобожден от должности мэра Нарына. Об этом сообщает пресс-служба президента.
На этой должности Канболот Тутуев проработал с февраля 2022 года.
На вакантное место президент еще одним распоряжением назначил Немат уулу Жайнака. Ему 46 лет, родился в городе Ош. Последнее место работы — первый заместитель главы Ноокенской районной государственной администрации.
Канболот Тутуев родился 19 августа 1982-го в селе Насирдин сельского округа Кара-Гуз Кара-Кульджинского района.
- В 2004 году окончил Ошский государственный университет, факультет философии и технологии управлений, специальность «государственное и муниципальное управление».
- 2005-2006 — аспирантура в Академии государственного управления при президенте КР.
- 2007-2009 — аспирантура на юридическом факультете Омского государственного университета имени Федора Достоевского.
- 2006-2007 — ведущий специалист в Ошской областной государственной администрации.
- 2010 — специалист первой категории в мэрии Оша.
- 2010-2012 — пресс-секретарь губернатора Ошской области.
- 2012 — ведущий специалист в полномочном представительстве президента в Ошской области.
- 2012-2017 — руководитель аппарата государственной администрации Кара-Кульджинского района.
- 19 июня 2017-го распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова назначен заместителем главы государственной администрации — акима Кара-Кульджинского района Ошской области.