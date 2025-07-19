Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Тариел Айтиев назначен акимом Ленинского района столицы. Он сменил на посту Жыргалбека Шакиева, освобожденного от должности решением главы города.

Тариел Айтиев ранее занимал должность заместителя акима Октябрьского района.

Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности начальника управления муниципальной собственности мэрии Бишкека.

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На его место назначен Талгат Бекбоев, ранее занимавший пост заместителя начальника управления по контролю за землепользованием.

Жамалбек Ырсалиев освобожден от должности заместителя мэра Бишкека по вопросам транспорта, дорожной инфраструктуры и цифровизации, а Талайбек Байгазиев — заместителя мэра по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Эти должности упразднили. Координация работы в сфере транспорта передана директору департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета Уланбеку Бейшенбаеву, по топливно-энергетическому комплексу — директору департамента ТЭК Нургазы Курманбекову.

Напомним, Жамалбека Ырсалиева назначили заместителем мэра в октябре 2022 года.

Назначения произошли после громких задержаний: в ходе выездного совещания председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева сообщили о задержании нескольких чиновников различных подразделений мэрии Бишкека, в том числе представителей администраций Ленинского и Октябрьского районов.

Новым директором МП «Бишкектеплоэлектроцентраль» назначен Нурлан Кульджигачев. Ранее он занимал должность заместителя начальника службы надежности и техники безопасности на Бишкекской ТЭЦ.

Президентом Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике назначен Данияр Косумбаев.

Он сменил на посту Кылычбека Рысалиева.

Данияр Косумбаев — экономист по образованию (окончил Международный университет Кыргызстана), имеет степень магистра государственного управления Академии управления при президенте Кыргызской Республики.

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В разные годы был председателем правления ОАО «Кыргызтелеком», доверенным представителем международных IT-компаний (RITE, «Барс груп»), статс-секретарем Госагентства по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при правительстве, работал в аппарате правительства, Жогорку Кенеше и мэрии Бишкека. В последнее время Данияр Косумбаев занимал должность советника президента Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике и курировал развитие IT-направления.

Сменились акимы двух районов.

Байышбек Астанакулов назначен главой государственной администрации — акимом Таласского района Таласской области.

С августа 2024 года Байышбек Астанакулов работал мэром города Талас.

Мирлан Камчыбеков назначен акимом Ак-Талинского района Нарынской области.

Ранее этот пост занимал Жумадилла Жапаров. Он освобожден от должности по собственному желанию.

Баатырбек Жантаев стал мэром Балыкчи.

Султана Кермалиева освободили от должности. Он проработал на посту с 1 июля 2025 года.

Баатырбек Жантаев являлся одним из владельцев франшизы Black Star Burger в Кыргызстане, а также активно работает в строительном бизнесе. Ранее он занимал должность в государственном предприятии «Кыргыз темир жолу».

Кадровые перестановки в Кыргызском футбольном союзе.

Урмат Абдукаимов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Кыргызской Республики.

Решение принято в связи с тем, что в настоящее время КФС активно ищет нового главного тренера для национальной команды.

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Напомним, ранее этот пост занимал Максим Лисицын.

Латвийский специалист Дайнис Казакевич назначен на должность технического директора Кыргызского футбольного союза.

Дайнис Казакевич — обладатель лицензии UEFA Pro, иностранный специалист с почти 30-летним опытом тренерской и управленческой работы. Ранее он возглавлял национальную сборную Латвии, а также в течение семи лет занимал пост технического директора Федерации футбола Латвии, где провел масштабные реформы в сфере юношеского и молодежного футбола, развития академий и подготовки тренеров.

О кадровых перестановках с 7 по 11 июля читайте здесь.