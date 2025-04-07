Назначен директор издательского дома «Окуу китеби»

На должность директора государственного учреждения «Издательский дом «Окуу китеби» назначена Айнура Чокморова. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
По данным ведомства, на основании протокола конкурсной комиссии от 2 апреля 2025 года № 2 Айнура Чокморова назначена на должность директора с шестимесячным испытательным сроком.
Ранее она занимала должность заведующей кафедрой «Иностранные языки» Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, доцент кафедры.
уволился по собственному желанию. После этого был объявлен конкурс.