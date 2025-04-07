Назначен директор издательского дома «Окуу китеби»

На должность директора государственного учреждения «Издательский дом «Окуу китеби» назначена Айнура Чокморова. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, на основании протокола конкурсной комиссии от 2 апреля 2025 года № 2 Айнура Чокморова назначена на должность директора с шестимесячным испытательным сроком.

Ранее она занимала должность заведующей кафедрой «Иностранные языки» Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, доцент кафедры.

Фото со страницы МОиН в Facebook. Новый директор издательского дома «Окуу китеби» Айнура Чокморова