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Общество

Назначен новый директор издательского дома «Окуу китеби»

По итогам открытого конкурса директором государственного учреждения «Издательский дом «Окуу китеби» назначен Толеген Аматов. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, Толеген Аматов окончил факультет информационных технологий Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова по специальности «Автоматизация и управление» и Академию государственного управления при президенте КР по специальности «Цифровое государственное управление».

Минпросвещения КР
Фото Минпросвещения КР. Толеген Аматов
Отметим, что руководитель издательского дома «Окуу китеби» только недавно менялся, а именно весной 2025 года. Тогда на эту должность была назначена Айнура Чокморова вместо Ильяса Сарыбаева, который уволился по собственному желанию.

В Минпросвещения заверяли, что в издательстве есть преемственность: «Работа идет в штатном режиме, на процесс издания учебников смена директора не повлияет, все идет по плану».

В связи с переходом на 12-летнее образование государство выделило 744 миллиона сомов на выпуск новых учебников. В 2025/2026 учебном году планируется издание книг по английскому языку, математике и естествознанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337449/
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Назначен директор издательского дома «Окуу китеби»
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