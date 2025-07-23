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Власть

Экс-зампред ГСИН стал замминистра науки, высшего образования и инноваций КР

Фото ГСИН

Кемель Садыков назначен заместителем министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Полковник внутренней службы Кемель Садыков родился в 1975 году во Фрунзе.

В 1998-м окончил Кыргызский государственный университет по специальности «Правоведение».

В 2002 году окончил Кыргызский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

С 16 сентября 2021-го по март 2025-го был первым заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний. Уволился по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337290/
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