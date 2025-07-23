Экс-зампред ГСИН стал замминистра науки, высшего образования и инноваций КР

Кемель Садыков назначен заместителем министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Полковник внутренней службы Кемель Садыков родился в 1975 году во Фрунзе.
В 1998-м окончил Кыргызский государственный университет по специальности «Правоведение».
В 2002 году окончил Кыргызский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».
С 16 сентября 2021-го по март 2025-го был первым заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний. Уволился по собственному желанию.