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Власть

Нового акима назначили в Ленинском районе Бишкека

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал распоряжение о назначении Тариела Айтиева акимом Ленинского района столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тариел Айтиев ранее занимал должность заместителя акима Октябрьского района. Он сменил на посту Жыргалбека Шакиева, освобожденного от должности решением главы города.

Назначение произошло на фоне громких задержаний: накануне в ходе выездного совещания председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева сообщили о задержании нескольких чиновников различных подразделений мэрии Бишкека, в том числе представителей администраций Ленинского и Октябрьского районов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336601/
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