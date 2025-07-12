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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Владимир Шадыканов освобожден от должности заместителя министра обороны КР.

Он ушел по собственному желанию. 

Владимир Шадыканов занимал должность с 16 января 2025 года.

Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Пакистане назначен Кылычбек Султан. 

Предыдущий посол КР в Пакистане Авазбек Атаханов был освобожден от должности в мае.

Кылычбек Султан — основатель новостных сайтов «Сереп медиа», «Супер.kg», газеты «Супер-Инфо», в 2012-2013 годы работал министром социального развития. В 2014-м был назначен послом в Малайзии, в 2016 году — подал в отставку, а в 2017-м стал послом в Корее. Дважды занимал должность посла по особым поручениям — при министре Эрлане Абдылдаеве в 2016 году и с марта 2022-го при действующем министре Жээнбеке Кулубаеве. 

Сменились мэры Шопокова и Кара-Балты.

Исполняющим обязанности мэра города Кара-Балты стал заместитель главы муниципалитета Нурмат Рыскулбек уулу

Прежний градоначальник временно отстранен от должности.

Напомним, 39-летний Мирлан Джекшенов и еще два чиновника были задержаны по подозрению в коррупции. Он был назначен мэром Кара-Балты 4 апреля 2025 года.

Раджу Норузбаев стал мэром города Шопокова.

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Новый глава назначен с испытательным сроком три месяца. Ранее он был руководителем аппарата мэрии города Кара-Балты.

Напомним, теперь уже бывший градоначальник Нурадил Станов был задержан по подозрению в коррупции. ГКНБ сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии города Шопокова при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг.

О кадровых перестановках с 30 июня по 4 июля читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335874/
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