Техническим директором Кыргызского футбольного союза стал латвийский специалист

Латвийский специалист Дайнис Казакевич назначен на должность технического директора Кыргызского футбольного союза. Об этом сообщили в КФС.

Дайнис Казакевич — обладатель лицензии UEFA Pro, иностранный специалист с почти 30-летним опытом тренерской и управленческой работы. Ранее он возглавлял национальную сборную Латвии, а также в течение семи лет занимал пост технического директора Федерации футбола Латвии, где провел масштабные реформы в сфере юношеского и молодежного футбола, развития академий и подготовки тренеров.

Латвийский специалист уже представлен коллективу КФС.

«Впервые в истории на эту должность назначен международный специалист. Это свидетельство нашего стратегического подхода к системному и качественному развитию футбола в стране», — отметил генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков.

По его словам, цель такого назначения — создание эффективной и устойчивой системы развития футбола в стране от начального уровня до национальной сборной.