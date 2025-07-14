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Спорт

Урмат Абдукаимов назначен и.о. главного тренера сборной КР по футболу

Урмат Абдукаимов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Кыргызской Республики. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Решение принято в связи с тем, что в настоящее время КФС активно ищет нового главного тренера для национальной команды.

Напомним, ранее этот пост занимал Максим Лисицын.

Урмат Абдукаимов — опытный специалист, обладатель лицензий категорий A, B и C Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Ранее он работал помощником главного тренера национальной сборной, в настоящее время является главным тренером клуба Премьер-лиги «Талант», а был также аналитиком в рамках проекта FIFA Talent Development Scheme.

Отметим, сборная КР 29 августа — 8 сентября в городах Душанбе (Таджикистан) и Ташкенте (Узбекистан) примет участие в CAFA Nations Cup-2025. Наша команда попала в группу А, где сыграет против Узбекистана, Туркменистана и Омана.

Ссылка: https://24.kg/sport/336172/
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Урмат Абдукаимов назначен и.о. главного тренера сборной КР по футболу