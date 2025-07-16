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Власть

Черная среда для муниципальных чиновников: как ГКНБ провел показательную чистку

16 июля стал в Кыргызстане жарким не только по погодным условиям, понервничать и попотеть пришлось многим чиновникам. Причина — очередной нагоняй от главы ГКНБ в адрес нерадивых исполнителей из госорганов.

Громкие аресты начались с утреннего выезда Камчыбека Ташиева в Новопавловку, а закончились они в столичном микрорайоне «Тунгуч», где был задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.

Спецслужбы установили коррупционные схемы, связанные с вопросами выделения земельных участков, аренды муниципального имущества, незаконной застройки и злоупотребления полномочиями.

Первая остановка

В Новопавловке Камчыбек Ташиев встретился с местными жителями, выслушал жалобы на застройку сквера и на месте объявил о возбуждении уголовного дела против представителей местной власти, включая главу сельской управы и земельных специалистов.

В 2022 году там начали обустройство общественной зоны отдыха — были подписаны договоры, выделены миллионы сомов бюджетных средств. Но парк так и не был завершен.

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По данным ГКНБ, в результате служебного сговора между подрядчиком, айыл окмоту и технадзором произошли масштабные хищения. Деньги освоили, но ни деревьев, ни дорожек, ни скамеек в итоге не появилось.

«Эти объекты должны были давно радовать людей, а вы, извините, устроили воровской базар. Это воровство, и вы за него ответите», — возмутился глава ведомства.

В результате прямо на месте были задержаны бывший глава айыл окмоту, директор подрядной организации и технический инспектор. Все трое водворены в изолятор временного содержания.

А что в Пригородном?

Далее сотрудники ГКНБ отправились в село Пригородное, которое в ходе административно-территориальной реформы стало микрорайоном Бишкека.

Камчыбек Ташиев не скрывал своего гнева тем, что бывший глава айыл окмоту трижды провел тендер на обустройство парка и «трижды положил деньги себе».

Бакыт Шеримбеков, который ранее занимал пост главы айыл окмоту, а ныне возглавляет столичный департамент по муниципальной собственности, задержан на месте.

«Если мы будем так и дальше расхищать государственные средства, то что останется государству?» — обратился он к мэру города.

24.kg
Фото 24.kg. Бакыт Шеримбеков

Кульминация — Тунгуч

После обеда глава ГКНБ провел встречу с жителями микрорайона «Тунгуч». Здесь же задержали вице-мэра Жамалбека Ырсалиева. Его обвинили в покровительстве незаконной застройки, неуплате аренды за использование земель муниципалитета и моральной безответственности.

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«Муниципалитет должен был получить аренду. А вы бесплатно используете землю. Это недопустимо», — сказал глава ГКНБ.

По его словам, материалы уже зарегистрированы в информационной системе учета и вице-мэру грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Теперь кыргызстанцы гадают, кто из зарвавшихся чиновников следующий на очереди.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336418/
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