Черная среда для муниципальных чиновников: как ГКНБ провел показательную чистку

16 июля стал в Кыргызстане жарким не только по погодным условиям, понервничать и попотеть пришлось многим чиновникам. Причина — очередной нагоняй от главы ГКНБ в адрес нерадивых исполнителей из госорганов.
Громкие аресты начались с утреннего выезда Камчыбека Ташиева в Новопавловку, а закончились они в столичном микрорайоне «Тунгуч», где был задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.
Спецслужбы установили коррупционные схемы, связанные с вопросами выделения земельных участков, аренды муниципального имущества, незаконной застройки и злоупотребления полномочиями.
Первая остановка
В Новопавловке Камчыбек Ташиев встретился с местными жителями, выслушал жалобы на застройку сквера и на месте объявил о возбуждении уголовного дела против представителей местной власти, включая главу сельской управы и земельных специалистов.
В 2022 году там начали обустройство общественной зоны отдыха — были подписаны договоры, выделены миллионы сомов бюджетных средств. Но парк так и не был завершен.
По данным ГКНБ, в результате служебного сговора между подрядчиком, айыл окмоту и технадзором произошли масштабные хищения. Деньги освоили, но ни деревьев, ни дорожек, ни скамеек в итоге не появилось.
«Эти объекты должны были давно радовать людей, а вы, извините, устроили воровской базар. Это воровство, и вы за него ответите», — возмутился глава ведомства.
В результате прямо на месте были задержаны бывший глава айыл окмоту, директор подрядной организации и технический инспектор. Все трое водворены в изолятор временного содержания.
А что в Пригородном?
Далее сотрудники ГКНБ отправились в село Пригородное, которое в ходе административно-территориальной реформы стало микрорайоном Бишкека.
Камчыбек Ташиев не скрывал своего гнева тем, что бывший глава айыл окмоту трижды провел тендер на обустройство парка и «трижды положил деньги себе».
Бакыт Шеримбеков, который ранее занимал пост главы айыл окмоту, а ныне возглавляет столичный департамент по муниципальной собственности, задержан на месте.
«Если мы будем так и дальше расхищать государственные средства, то что останется государству?» — обратился он к мэру города.
Кульминация — Тунгуч
После обеда глава ГКНБ провел встречу с жителями микрорайона «Тунгуч». Здесь же задержали вице-мэра Жамалбека Ырсалиева. Его обвинили в покровительстве незаконной застройки, неуплате аренды за использование земель муниципалитета и моральной безответственности.
«Муниципалитет должен был получить аренду. А вы бесплатно используете землю. Это недопустимо», — сказал глава ГКНБ.
По его словам, материалы уже зарегистрированы в информационной системе учета и вице-мэру грозит не только административная, но и уголовная ответственность.
Теперь кыргызстанцы гадают, кто из зарвавшихся чиновников следующий на очереди.