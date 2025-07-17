17:24
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

В Бишкеке упразднили должности вице-мэров по ТЭК и дорогам

Жамалбек Ырсалиев освобожден от должности заместителя мэра Бишкека по вопросам транспорта, дорожной инфраструктуры и цифровизации. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Согласно распоряжению, подписанному мэром Айбеком Джунушалиевым, должность, которую занимал Жамалбек Ырсалиев, упразднили. Его обязанности и координация работы в сфере транспорта переданы директору Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета Уланбеку Бейшенбаеву. В мэрии отметили, что такая реорганизация направлена на оптимизацию управления транспортным блоком.

Также упразднена должность заместителя мэра по вопросам топливно-энергетического комплекса, которую ранее занимал задержанный Талайбек Байгазиев.

Напомним, Жамалбека Ырсалиева назначили заместителем мэра в октябре 2022 года. Он курировал вопросы транспорта, дорожно-эксплуатационной деятельности и городского благоустройства. Накануне его по подозрению в коррупции задержали сотрудники ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336591/
просмотров: 874
Версия для печати
Материалы по теме
Нового акима назначили в Ленинском районе Бишкека
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека
Мэр Бишкека проверил незаконную свалку в районе «Орок» и потребовал принять меры
Мэрия Бишкека: ремонт на улице Льва Толстого продолжается, задержек нет
Вице-мэра Бишкека водворили в ИВС ГКНБ
После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
Кто он, мэр столицы? Бишкекчане с трудом вспоминают имя градоначальника
Черная среда для муниципальных чиновников: как ГКНБ провел показательную чистку
Глава ГКНБ вице-мэру: Нужно быть мужиком и отвечать за свои деяния!
Популярные новости
Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за&nbsp;махинации Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации
Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ Новым вице-мэром Бишкека стал директор столичной ТЭЦ
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
В&nbsp;администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
Элмурат Эркин уулу: Строительство&nbsp;&mdash; это всегда про будущее Элмурат Эркин уулу: Строительство — это всегда про будущее
Скидка 25&nbsp;процентов на&nbsp;семейный тариф от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;экономьте 500 сомов каждый месяц Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на&nbsp;матчах и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV
17 июля, четверг
16:49
О необходимости сотрудничества в борьбе с терроризмом заявил глава МИД КР О необходимости сотрудничества в борьбе с терроризмом з...
16:47
«Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
16:42
Нового акима назначили в Ленинском районе Бишкека
16:41
Найден повешенным. Акыйкатчи обеспокоена гибелью военнослужащих
16:28
Задержанный ГКНБ Бакытбек Шеримбеков освобожден от должности в мэрии Бишкека