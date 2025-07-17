В Бишкеке упразднили должности вице-мэров по ТЭК и дорогам

Жамалбек Ырсалиев освобожден от должности заместителя мэра Бишкека по вопросам транспорта, дорожной инфраструктуры и цифровизации. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Согласно распоряжению, подписанному мэром Айбеком Джунушалиевым, должность, которую занимал Жамалбек Ырсалиев, упразднили. Его обязанности и координация работы в сфере транспорта переданы директору Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета Уланбеку Бейшенбаеву. В мэрии отметили, что такая реорганизация направлена на оптимизацию управления транспортным блоком.

Также упразднена должность заместителя мэра по вопросам топливно-энергетического комплекса, которую ранее занимал задержанный Талайбек Байгазиев.

Напомним, Жамалбека Ырсалиева назначили заместителем мэра в октябре 2022 года. Он курировал вопросы транспорта, дорожно-эксплуатационной деятельности и городского благоустройства. Накануне его по подозрению в коррупции задержали сотрудники ГКНБ.