Кызыл-Омпол снова в деле: на скандальном месторождении возобновили работы

Заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев посетил месторождение Кызыл-Омпол — объект, который ранее оказался в центре громкого экологического скандала и стал причиной введения моратория на добычу урана в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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Напомним, мораторий снят в 2024 году, что открыло путь к повторному освоению месторождения.

На месте Бакыт Торобаев ознакомился с ходом строительных работ. Как сообщил председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов, на объекте активно возводится производственная инфраструктура.

В рамках визита также состоялась поездка на месторождение Таш-Булак, где ведутся опытно-промышленные исследования по переработке титаномагнетитовых руд. Эти работы должны определить оптимальные технологии для будущей промышленной эксплуатации.

«Когда только начинался этот проект, многие в него не верили. Сегодня же мы видим реальные результаты — начаты опытно-промышленные работы, развивается инфраструктура, и проект демонстрирует огромный потенциал для экономики страны», — отметил Бакыт Торобаев.

Особое внимание в ходе визита уделили вопросам промышленной и экологической безопасности, а также созданию новых рабочих мест в регионе.

Ранее компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта. Предприятие тогда приостановило работу до изменения обстановки. Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.

Весной 2019-го Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в стране приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о правонарушениях, Закон «О недрах») и признании утратившим силу Закона «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР» в Жогорку Кенеш поступил в середине мая. Нормативный правовой акт инициирован кабинетом министров.