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Власть

В ЖК поступил законопроект о разрешении на разработку месторождений урана

В Жогорку Кенеш поступил законопроект о разрешении на разработку месторождений урана и тория.

Проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты и признании утратившим силу Закона «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике» инициирован кабинетом министров.

Отметим, в конце февраля президент Садыр Жапаров комментировал проект по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол. Он призвал не пугаться, когда речь заходит об уране, необходимо знать о типах урана и понимать, на каком уровне он начинает представлять опасность.

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«Наш уран представляет собой сырье и не является опасным в таком состоянии. Опасаться нужно обогащенного для определенных целей урана. Именно такой уран представляет угрозу. При этом мы должны быть осторожны и воздерживаться от заявлений о том, что наш уран абсолютно безвреден. После его отделения при хранении и транспортировке, конечно, мы должны быть очень осторожны. Специалисты должны проявлять максимальную бдительность в этом вопросе», — сказал глава государства.

Добавим, что весной 2019 года Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294133/
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