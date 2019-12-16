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Власть

В Кыргызстане запретили разведку и добычу урана и тория

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений. Об этом сообщила его пресс-служба.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября.

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«Целью закона является защита здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также радиационной и экологической безопасности в Кыргызстане», — говорится в документе.

Законом также не допускается ввоз в Кыргызстан ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.

Закон вступит в силу через 15 дней со дня официального опубликования.
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