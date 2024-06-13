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Власть

Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в Кыргызстане

Жогорку Кенеш сразу во втором и третьем чтениях принял законопроект о признании утратившим силу Закона «О запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР».

Принятый в 2019-м законопроект о запрете разработки урановых и ториевых месторождений направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также на установление радиационной и экологической безопасности.

В справке-обосновании к принимаемому сейчас законопроекту о признании его утратившим силу говорится, что ввиду тяжелых экономических последствий событий 2020-2023 годов экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода. При условии строгого соблюдения экологических норм и стандартов при осуществлении деятельности по добыче урана и тория экспорт полезных ископаемых имеет потенциал стать важной составляющей экономики республики.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров пояснил нардепам, что КР не собирается добывать уран и торий. Есть планы по добыче титаномагнетит, но, к примеру, в Кызыл-Омполе есть месторождения титаномагнетита с запасами более 10 миллионов тонн. Там как сопутствующие металлы есть и в небольших количествах уран и торий, которые тоже придется извлекать вместе с титаномагнетитом.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о правонарушениях, Закон «О недрах») и признании утратившим силу Закона «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР» в Жогорку Кенеш поступил в середине мая. Нормативный правовой акт инициирован кабинетом министров.

Весной 2019-го Кыргызстан сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в стране приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296553/
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