Добыча урана в Кыргызстане. Как неприятные подробности выяснили в Жогорку Кенеше

Накануне депутаты Жогорку Кенеша с пристрастием изучали урановую тему. Казалось, о проекте по добыче урана на Иссык-Куле уже все давно рассказали. Но именно обсуждение в парламенте выявило все недочеты и недосказанности правительства.

Корреспондент 24.kg весь день внимательно слушала вопросы депутатов и ответы чиновников и выбрала самое главное, что стало известно о проекте.

1 Лицензию не отозвали, а приостановили

Главный вопрос, который интересовал и депутатов, и общественность: какой сегодня статус лицензии компании «ЮрАзия», которая вела разведку уранового месторождения Таш-Булак. Ранее на встрече с жителями Балыкчи первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что ее отозвали.

В парламенте чиновник был осторожнее и точнее в высказываниях. Он признал, что лицензия «ЮрАзии» пока приостановлена, а не отозвана. При этом Кубатбек Боронов особо подчеркнул, что разрешительных документов на разработку уранового месторождения у компании нет.

На резонный вопрос депутатов, почему лицензию не приостановили ранее, последовало весьма неожиданное, но честное признание.

Лицензия на разведку урана компании «ЮрАзия» выдана в 2010 году. Если честно, и ранее, и сегодня нет оснований ее отзывать. Кубатбек Боронов

И он прав. «ЮрАзия» действительно не нарушила лицензионное соглашение. Работы ведут по графику, платежи в бюджет поступают. А решение об остановке любых работ на месторождении приняли еще до приостановления лицензии. И связано это именно с волной митингов против проекта.

2 Инвестор или экология?

Главным козырем тех, кто выступает против разработки урана в Иссык-Кульской области, является забота об экологии. Кыргызстан успел с лихвой оценить последствия работы урановой промышленности. Повторять людям совсем не хочется.

А вот чиновники в первую очередь думают об инвесторе. Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов встал на защиту бизнеса.

По Кызыл-Омполу позиция Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования такова, что мы должны поддержать инвестора. Эмиль Осмонбетов

Правда, чиновник сразу оговорился, что при нарушении законодательства компанию ждут санкции.

Дальше стало еще веселее. Буквально через полчаса чиновник резко поменял мнение. Он заявил депутатам, что, говоря о поддержке инвестора, имел в виду общую позицию ГКПЭН по всем бизнес-проектам. Ведомство, дескать, должно поддерживать предпринимателей. Но к возможной разработке урана это не относится.

3 Нарушения законов нет

Отличился и глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов. Он заявил, что закон о биосферной зоне озера Иссык-Куль из-за разведки урана на месторождении Таш-Булак не нарушен.

Кызыл-Омпольская группа урановых месторождений в зоне санации биосферной территории «Иссык-Куль». Закон запрещает геологоразведку и разработку только в ее ядерной зоне. Абдыкалык Рустамов

Депутаты стали возмущаться и говорить, что месторождение Таш-Булак находится в зоне, где запрещена разработка. Но Абдыкалык Рустамов твердо стоял на своем.

4 Кто вернет деньги инвестору?

Чуть позже стала понятна и осторожность чиновников в высказываниях о проекте возможной разработки урана в Иссык-Кульской области. И дело не в незнании ситуации или той самой поддержке инвестора, о которой так любят говорить чиновники.

Отзыв лицензии у «ЮрАзии» может обернуться претензиями со стороны инвесторов и необходимостью вернуть вложенные в проект средства.

Эмиль Осмонбетов подтвердил, что компания вложила в разведку 271 миллион сомов. В случае отзыва лицензии ее владельцы могут предъявить правительству претензии и потребовать возврата средств.

В правительстве этот вариант изучили и даже продумали ситуации, в которых деньги выплачивать не придется.

«Все будет в рамках закона. Люди говорят, что на месторождении все раскопали. Будет плановая проверка. Если объемы раскопок будут выше плана в 10 тысяч тонн, компанию признают виновной. Во-вторых, есть правила перевозки опасных грузов. У нас появился вопрос, как они перевозили? Мы и это рассмотрим. Если будет их вина, то не будет нагрузки на бюджет», — заключил Эмиль Осмонбетов.

5 Таш-Булак — это только начало

Есть еще одна важная вещь, которая стала достоянием общественности именно на вчерашнем заседании Жогорку Кенеша и о которой в правительстве предпочитали молчать. Таш-Булак не единственное урановое месторождение, на которое ГКПЭН выдал лицензии на поиск и разведку.

На сегодня есть 18 лицензий на поиск и разведку урана в Кыргызстане.

Девять выдали только на уран, а в остальных он присутствует как сопутствующий металл. В том числе четыре урановые лицензии выданы на месторождения, которые находятся в Иссык-Кульской области.

Председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов заверил, что ни по одной из выданных лицензий поисковые и геолого-разведочные работы не ведутся. Но не смог точно сказать, будут ли проводить работы в будущем.

6 Стране нужен мораторий

Пока правительство определялось с четкой позицией по возможной разработке урановых месторождений, депутаты вынесли на общественное обсуждение сразу два законопроекта. Оба касаются запрета на добычу урана. Один предлагает запретить работы в Иссык-Кульской области на 20 лет, а второй — ввести пожизненный мораторий на добычу урана в Кыргызстане.

По итогам вчерашнего заседания Жогорку Кенеша депутаты поручили кабмину ввести мораторий на добычу урана в стране.

Теперь правительству надо разработать необходимую законодательную базу.

В решении парламента есть оговорка, что запрет на разведку и разработку урана не касается работ по рекультивации хвостохранилищ. Этот пункт просил включить Кубатбек Боронов. Иначе Кыргызстан не смог бы заниматься реабилитацией и рекультивацией урановых хвостохранилищ, оставшихся с советских времен.