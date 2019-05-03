Добыча урана в Кыргызстане. Как неприятные подробности выяснили в Жогорку Кенеше

Накануне депутаты Жогорку Кенеша с пристрастием изучали урановую тему. Казалось, о проекте по добыче урана на Иссык-Куле уже все давно рассказали. Но именно обсуждение в парламенте выявило все недочеты и недосказанности правительства.
Корреспондент 24.kg весь день внимательно слушала вопросы депутатов и ответы чиновников и выбрала самое главное, что стало известно о проекте.
1Лицензию не отозвали, а приостановили
Главный вопрос, который интересовал и депутатов, и общественность: какой сегодня статус лицензии компании «ЮрАзия», которая вела разведку уранового месторождения Таш-Булак. Ранее на встрече с жителями Балыкчи первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что ее отозвали.
В парламенте чиновник был осторожнее и точнее в высказываниях. Он признал, что лицензия «ЮрАзии» пока приостановлена, а не отозвана. При этом Кубатбек Боронов особо подчеркнул, что разрешительных документов на разработку уранового месторождения у компании нет.
На резонный вопрос депутатов, почему лицензию не приостановили ранее, последовало весьма неожиданное, но честное признание.
И он прав. «ЮрАзия» действительно не нарушила лицензионное соглашение. Работы ведут по графику, платежи в бюджет поступают. А решение об остановке любых работ на месторождении приняли еще до приостановления лицензии. И связано это именно с волной митингов против проекта.
Лицензия на разведку урана компании «ЮрАзия» выдана в 2010 году. Если честно, и ранее, и сегодня нет оснований ее отзывать.Кубатбек Боронов
2Инвестор или экология?
Главным козырем тех, кто выступает против разработки урана в Иссык-Кульской области, является забота об экологии. Кыргызстан успел с лихвой оценить последствия работы урановой промышленности. Повторять людям совсем не хочется.
А вот чиновники в первую очередь думают об инвесторе. Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов встал на защиту бизнеса.
Правда, чиновник сразу оговорился, что при нарушении законодательства компанию ждут санкции.
По Кызыл-Омполу позиция Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования такова, что мы должны поддержать инвестора.Эмиль Осмонбетов
Дальше стало еще веселее. Буквально через полчаса чиновник резко поменял мнение. Он заявил депутатам, что, говоря о поддержке инвестора, имел в виду общую позицию ГКПЭН по всем бизнес-проектам. Ведомство, дескать, должно поддерживать предпринимателей. Но к возможной разработке урана это не относится.
3Нарушения законов нет
Отличился и глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов. Он заявил, что закон о биосферной зоне озера Иссык-Куль из-за разведки урана на месторождении Таш-Булак не нарушен.
Кызыл-Омпольская группа урановых месторождений в зоне санации биосферной территории «Иссык-Куль». Закон запрещает геологоразведку и разработку только в ее ядерной зоне.Абдыкалык Рустамов
Депутаты стали возмущаться и говорить, что месторождение Таш-Булак находится в зоне, где запрещена разработка. Но Абдыкалык Рустамов твердо стоял на своем.
4Кто вернет деньги инвестору?
Чуть позже стала понятна и осторожность чиновников в высказываниях о проекте возможной разработки урана в Иссык-Кульской области. И дело не в незнании ситуации или той самой поддержке инвестора, о которой так любят говорить чиновники.
Отзыв лицензии у «ЮрАзии» может обернуться претензиями со стороны инвесторов и необходимостью вернуть вложенные в проект средства.
Эмиль Осмонбетов подтвердил, что компания вложила в разведку 271 миллион сомов. В случае отзыва лицензии ее владельцы могут предъявить правительству претензии и потребовать возврата средств.
В правительстве этот вариант изучили и даже продумали ситуации, в которых деньги выплачивать не придется.
«Все будет в рамках закона. Люди говорят, что на месторождении все раскопали. Будет плановая проверка. Если объемы раскопок будут выше плана в 10 тысяч тонн, компанию признают виновной. Во-вторых, есть правила перевозки опасных грузов. У нас появился вопрос, как они перевозили? Мы и это рассмотрим. Если будет их вина, то не будет нагрузки на бюджет», — заключил Эмиль Осмонбетов.
5Таш-Булак — это только начало
Есть еще одна важная вещь, которая стала достоянием общественности именно на вчерашнем заседании Жогорку Кенеша и о которой в правительстве предпочитали молчать. Таш-Булак не единственное урановое месторождение, на которое ГКПЭН выдал лицензии на поиск и разведку.
На сегодня есть 18 лицензий на поиск и разведку урана в Кыргызстане.
Девять выдали только на уран, а в остальных он присутствует как сопутствующий металл. В том числе четыре урановые лицензии выданы на месторождения, которые находятся в Иссык-Кульской области.
Председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов заверил, что ни по одной из выданных лицензий поисковые и геолого-разведочные работы не ведутся. Но не смог точно сказать, будут ли проводить работы в будущем.
6Стране нужен мораторий
Пока правительство определялось с четкой позицией по возможной разработке урановых месторождений, депутаты вынесли на общественное обсуждение сразу два законопроекта. Оба касаются запрета на добычу урана. Один предлагает запретить работы в Иссык-Кульской области на 20 лет, а второй — ввести пожизненный мораторий на добычу урана в Кыргызстане.
По итогам вчерашнего заседания Жогорку Кенеша депутаты поручили кабмину ввести мораторий на добычу урана в стране.
Теперь правительству надо разработать необходимую законодательную базу.
В решении парламента есть оговорка, что запрет на разведку и разработку урана не касается работ по рекультивации хвостохранилищ. Этот пункт просил включить Кубатбек Боронов. Иначе Кыргызстан не смог бы заниматься реабилитацией и рекультивацией урановых хвостохранилищ, оставшихся с советских времен.