Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Талантбек Иманов стал специальным представителем президента по особым поручениям.

Талантбек Иманов родился 5 декабря 1986 года. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета Жусупа Баласагына.

Был председателем правления ОАО ТНК «Дастан».

Занимал должность министра цифрового развития. Затем возглавлял Национальное агентство по инвестициям.

Фархат Иминов назначен директором Нацагентства по инвестициям.

Он пришел вместо Талантбека Иманова.

Фархат Иминов родился 8 июля 1975 года. Окончил Высшую школу брокеров по специальности «биржевой брокер», Кыргызский государственный национальный университет, «бухгалтерский учет, финансы и кредит».

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Трудовую деятельность начал в 1998 году заготовщиком кожевенного сырья в Кыргызко-Казахско-Американского предприятии ОсОО «Булгаары».

Был депутатом Бишкекского горкенеша, затем — Жогорку Кенеша VI созыва (избран по списку блока «Республика Ата Журт»), сложил полномочия по собственному желанию.

В 2017-м в его отношении возбудили уголовное дело, он сбежал из страны. 13 декабря 2021 года вопрос о его назначении послом в Узбекистан был снят с повестки профильного комитета Жогорку Кенеша, однако в нарушение регламента он был утвержден опросным голосованием членов комитета.

В 2023-м назначен почетным консулом Монголии в Кыргызской Республике с резиденцией в Оше и консульским округом, включающим территорию южной столицы.

В Верховном суде новые судьи.

Ими стали Нурбек Эсеналиев и Бакыт Усубалиев.

Нурбек Эсеналиев окончил Кыргызский государственный университет, юридический факультет по специальности «правоведение».

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С мая 1993-го по декабрь 1999 года работал в Военной прокуратуре. С декабря 1999-го по май 2007 года — судьей Военного суда. Затем судьей Свердловского районного суда столицы по апрель 2016-го. До настоящего времени был судьей Бишкекского городского суда.

Бакыт Усубалиев с 2011 по 2013 год был судьей Ошского областного суда.

С 2015-го он был адвокатом в ОО «Коллегия адвокатов» Иссык-Кульской области. С 2019 года — директором ОсОО «КРК-Плюс». 26 июня 2021-го указом президента Садыра Жапарова вновь назначен судьей Московского районного суда Чуйской области.

30 апреля 2022 года в порядке ротации переведен в Ошский городской суд.

Мекин Мустафа Кемаль Окема назначен послом Турции в Кыргызстане.

Мекин Мустафа Кемаль Окема окончил Анатолийскую среднюю школу в Эскишехире, затем получил степени бакалавра, магистра и доктора наук в Ближневосточном техническом университете на факультете государственного управления и политологии. Он также имеет ученую степень Оксфордского университета.

После поступления на работу в Министерство иностранных дел Турции занимал различные должности в посольствах в Эр-Рияде и Лондоне, а также в постоянном представительстве Турции при НАТО.

В 2014 году он был назначен заместителем генерального директора департамента по Балканам и Центральной Европе. Также занимал должность специального советника министра иностранных дел и главного советника по иностранным делам премьер-министров Ахмета Давутоглу и Бинали Йылдырыма. С 2016 по 2021 год был послом Турции в Израиле.

Канатбек Калдаралиев стал акимом Ак-Суйского района.

У Канатбека Калдаралиева высшее образование в сфере государственного управления и права.

Начинал трудовой путь учителем истории, затем успешно работал на различных уровнях государственной службы. До назначения занимал должность руководителя аппарата государственной администрации Сокулукского района.

Директором Национального культурного центра назначен Азамат Абдилашим уулу.

Азамат Абдилашим уулу родился 31 декабря 1992 года. Окончил факультет информационных и инновационных технологий Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

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Профессиональный путь начал в 2015 году координатором молодежного крыла политической партии «Республика Ата Журт». В 2016–2017 годах — председатель молодежного совета партии «Ата Журт».

С 2025 года занимал должность начальника отдела Национального культурного центра при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

Жибек Абдуллаева назначена замдиректора Госагентства по защите персональных данных.

Жибек Абдуллаева родилась 1988 года рождения. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «юриспруденция».

Работала в Госагентстве связи, была уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции Госкомитета информационных технологий и связи КР.

В 2020-2022 годах работала заместителем председателя, а в 2022-2023 годах — председателем Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при МЦР.

В 2023 году стала замдиректора Национального агентства инвестиций.

Курманбек Сокеев возглавил департамент охраны и конвоирования ГСИН.

Курманбек Сокеев родился 11 августа 1974 году. Имеет высшее, специальное военное образование.

В рядах Вооруженных сил КР с 1993 года: служил во Внутренних войсках МВД и ДОК ГСИН.

Директором издательского дома «Окуу китеби» назначена Айнура Чокморова.

Прежний руководитель Ильяс Сарыбаев уволился по собственному желанию. После этого был объявлен конкурс.

Айнура Чокморова назначена на должность директора с шестимесячным испытательным сроком.

Ранее она была заведующей кафедрой «Иностранные языки» Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, доцент кафедры.

О кадровых перестановках с 31 марта по 4 апреля читайте здесь.