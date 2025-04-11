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Общество

В Верховном суде представили новых судей. Что о них известно

Коллективу Верховного суда представили двух новых судей — Нурбека Эсеналиева и Бакыта Усубалиева. Накануне их кандидатуры одобрили депутаты Жогорку Кенеша.

Что известно о новых служителях Фемиды?

из интернета
Фото из интернета. Нурбек Эсеналиев

Нурбек Эсеналиев в 1992 году  окончил Кыргызский государственный университет, юридический факультет по специальности "правоведение".

С мая 1993 года по декабрь 1999 года работал в Военной прокуратуре. С декабря 1999 года по май 2007 года —судьей Военного суда. Затем судьей Свердловского районного суда Бишкека по апрель 2016 года. До настоящего времени был судьей Бишкекского городского суда.

из интернета
Фото из интернета. Бакыт Усубалиев

Бакыт Усубалиев с 2011-го по 2013 год был судьей Ошского областного суда и указом президента Алмазбека Атамбаева освобожден от этой должности.

С 2015 года он был адвокатом в ОО «Коллегия адвокатов» Иссык-Кульской области. С 2019 года директором ОсОО «КРК-Плюс».

26 июня 2021 года указом президента Садыра Жапарова вновь назначен судьей Московского районного суда Чуйской области. 30 апреля 2022 года в порядке ротации переведен в Ошский городской суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325742/
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