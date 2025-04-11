В Верховном суде представили новых судей. Что о них известно

Коллективу Верховного суда представили двух новых судей — Нурбека Эсеналиева и Бакыта Усубалиева. Накануне их кандидатуры одобрили депутаты Жогорку Кенеша.
Что известно о новых служителях Фемиды?
Нурбек Эсеналиев в 1992 году окончил Кыргызский государственный университет, юридический факультет по специальности "правоведение".
С мая 1993 года по декабрь 1999 года работал в Военной прокуратуре. С декабря 1999 года по май 2007 года —судьей Военного суда. Затем судьей Свердловского районного суда Бишкека по апрель 2016 года. До настоящего времени был судьей Бишкекского городского суда.
Бакыт Усубалиев с 2011-го по 2013 год был судьей Ошского областного суда и указом президента Алмазбека Атамбаева освобожден от этой должности.
С 2015 года он был адвокатом в ОО «Коллегия адвокатов» Иссык-Кульской области. С 2019 года директором ОсОО «КРК-Плюс».
26 июня 2021 года указом президента Садыра Жапарова вновь назначен судьей Московского районного суда Чуйской области. 30 апреля 2022 года в порядке ротации переведен в Ошский городской суд.