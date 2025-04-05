В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Азамат Жамангулов стал министром цифрового развития и инновационных технологий.

Депутаты Жогорку Кенеша дали согласие на назначение Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития и инновационных технологий.

Отметим, ранее Азамат Жамангулов был министром цифрового развития. В марте ведомство переименовали в Министерство цифрового развития и инновационных технологий, а его сделали исполняющим обязанности министра.

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Азамат Жамангулов родился в 1987 году. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет.

Работал специалистом в «АТФ Банке», затем руководителем отдела корпоративных клиентов «Демир Банка». Был начальником отдела в «РСК Банке», начальником отдела в ЗАО «Лизинговая компания», замдиректора «Нью Маркет Техноложис». В 2023-м руководил отделом цифрового маркетинга в ЗАО «Альфа Телеком».

До назначения и. о. министра был гендиректором «Кыргызмобайл компани».

Кадровые назначения в мэрии города Оша.

Адилет Шаршеналы уулу назначен первым заместителем мэра, Салтанат Аманова стала заместителем градоначальника, а Нурбек Кадыров занял должность руководителя аппарата мэрии.

Адилет Шаршеналы уулу родился 25 октября 1992 года. Работал в отделе кадров Центральной избирательной комиссии специалистом, ведущим специалистом, экспертом, а затем начальником отдела.

С 2022 года работал консультантом депутата Жогорку Кенеша.

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Салтанат Аманова родилась в 1975 году. Окончила факультет филологии Ошского государственного университета, учитель кыргызского языка и литературы.

Работала преподавателем в вузах, в 2012 году назначена директором школы кыргызско-турецкой дружбы. С 2015-го занимала должность начальника управления социального развития мэрии Оша. Была заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. С 2023 года была советником мэра Оша.

Нурбек Кадыров родился 28 июля 1984 года в Оше. Окончил Ошский государственный университет по специальности «международные отношения», позже — «юриспруденция», Академия государственного управления при президенте КР по специальности «менеджмент», Университет Мэйдзи (Токио, Япония) по специальности «государственное управление» (магистратура).

Работал в Южном территориальном представительстве Агентства по делам госслужбы, в мэрии Оша в отделе организационной работы и местного самоуправления. В 2016 году трудился в секретариате депутатской комиссии СДПК в ЖК. В 2023 году стал заместителем мэра города Ош.

Азизбек Сайпидинов покинул пост зампредседателя правления Госбанка развития.

Решение принято советом директоров после того, как Азизбек Сайпидинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Полномочия прекращены с 1 апреля.

Он был назначен на эту должность 1 марта 2024-го.

Азиз Садырбеков назначен директором ГП «Кыргыз маданият сервис».

Предприятие находится в ведении Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Ранее Азиз Садырбеков занимал должность руководителя аппарата полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

Окончил Кыргызский национальный университет имени Баласагына по специальности «государственное и муниципальное управление», получил степень магистра по направлению «менеджмент» в Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики.

Тологон Айтикеев назначен руководителем аппарата ЦИК.

Родился 27 сентября 1963 года.

Ранее он занимал должность начальника управления организации избирательного процесса аппарата ЦИК КР.

О кадровых перестановках с 23 по 28 марта читайте здесь.