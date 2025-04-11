Талантбек Иманов назначен спецпредставителем президента по особым поручениям

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Талантбек Иманов назначен специальным представителем президента по особым поручениям. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото из интернета. Талантбек Иманов

Талантбек Иманов родился 5 декабря 1986 года в селе Уч-Кайнар Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета (КНУ) Ж. Баласагына.