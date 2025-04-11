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Власть

Талантбек Иманов назначен спецпредставителем президента по особым поручениям

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Талантбек Иманов назначен специальным представителем президента по особым поручениям. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

из интернета
Фото из интернета. Талантбек Иманов

Талантбек Иманов родился 5 декабря 1986 года в селе Уч-Кайнар Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета (КНУ) Ж. Баласагына.

  • С 2008 по 2010 год работал в службе безопасности ОАО «ТНК «Дастан».
  • В 2010 — 2011 годах руководил участком технологического транспорта ОсОО «Газпром Нефть Азия». С 2011 по 2014 год занимал должность замдиректора по режиму ОАО «Улан».
  • В 2014 — 2017 годах был гендиректором ЗАО «Полигон».
  • С 2018 по 2020 год — генеральный директор ОАО «Улан», директор по развитию ОАО ТНК «Дастан» по совместительству.
  • С марта 2020-го был председателем правления ОАО ТНК «Дастан».
  • С 6 января 2022 года занимал должность министра цифрового развития. 
  • В сентябре 2023 года был назначен директором Национального агентства по инвестициям.
  • В апреле 2025-го уволен с должности президентом в связи с переходом на другую работу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325769/
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