Фархат Иминов назначен директором Нацагентства по инвестициям

Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Талантбек Иманов освобожден от должности директора Национального агентства по инвестициям в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, на освободившуюся должность назначен Фархат Иминов. Президент подписал соответствующее распоряжение.

Фото из интернета. Фархат Иминов

Фархат Иминов родился 8 июля 1975 года в городе Фрунзе.

В 1993 году окончил Высшую школу брокеров по специальности «биржевой брокер». В 1997-м получил специальность «бухгалтерский учет, финансы и кредит» в КГНУ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году заготовщиком кожевенного сырья в Кыргызко-Казахско-Американского предприятии ОсОО «Булгаары». С 2005 по 2009 год занимал должность гендиректора в ОсОО «Эннио» и ОсОО «Монгол». С 2009 по 2012 год был директором отдела PR и внешнеэкономической деятельности ОсОО Finance F. До 2012-го был депутатом Бишкекского горкенеша, до 2018 года — депутат Жогорку Кенеша VI созыва (избран по списку блока «Республика Ата Журт»), сложил полномочия по собственному желанию.

В 2017-м в его отношении возбудили уголовное дело, он сбежал из страны. 13 декабря 2021 года вопрос о его назначении послом в Узбекистан был снят с повестки профильного комитета Жогорку Кенеша, однако в нарушение регламента он был утвержден опросным голосованием членов комитета.

В 2023-м назначен почетным консулом Монголии в Кыргызской Республике с резиденцией в Оше и консульским округом, включающим территорию южной столицы.

Женат, воспитывает четверых детей.