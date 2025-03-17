Переход на 12-летку. Директор издательского дома «Окуу китеби» уволился

Директор издательского дома «Окуу китеби» Ильяс Сарыбаев уволился по собственному желанию — проработал на этой должности чуть меньше года. Информацию об этом он подтвердил 24.kg.

Министерство образования и науки уже объявило открытый конкурс на освободившуюся должность директора.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в издательстве есть преемственность. «Работа идет в штатном режиме, на процесс издания учебников смена директора не повлияет, все идет по плану», — сообщили редакции.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование на этот год государство выделило 744 миллиона сомов на выпуск новых учебников. В 2025/26 учебном году планируется издание книг по английскому языку, математике и естествознанию.

Документы принимают в Министерстве образования и науки (кабинет 212) до 17.00 24 марта текущего года.

Более подробная информация о требованиях к кандидатам здесь.