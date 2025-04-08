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Власть

Канатбек Калдаралиев назначен акимом Ак-Суйского района

Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов сегодня представил активу Ак-Суйского района нового акима и зачитал распоряжение президента от 4 апреля 2025 года, сообщили в обладминистрации.

Отмечается, что Канатбек Калдаралиев имеет высшее образование в сфере государственного управления и права. Начинал трудовой путь учителем истории, затем успешно работал на различных уровнях государственной службы. До назначения занимал должность руководителя аппарата государственной администрации Сокулукского района.

Иссык-Кульской обладминистрации
Фото Иссык-Кульской обладминистрации. Канатбек Калдаралиев

Ссылка: https://24.kg/vlast/325231/
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