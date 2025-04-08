Мекин Мустафа Кемаль Окема назначен новым послом Турции в Кыргызстане. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Заместитель министра иностранных дел КР Медер Абакиров накануне принял копии верительных грамот от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Бишкеке.

Он поздравил Мекина Мустафу Кемаля Окему с назначением на ответственную должность и пожелал успехов в период пребывания в Бишкеке. Выразил надежду, что при активном содействии посла двусторонние отношения между странами будут и далее укрепляться в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

Фото МИД КР. Мекин Мустафа Кемаль Окема назначен новым послом Турции в Кыргызстане

Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с предстоящими мероприятиями на высоком и высшем уровнях, а также состояние и перспективы кыргызско-турецких отношений в политической и торгово-экономической сферах.

Мекин Мустафа Кемаль Окема окончил Анатолийскую среднюю школу в Эскишехире, затем получил степени бакалавра, магистра и доктора наук в Ближневосточном техническом университете на факультете государственного управления и политологии. Он также имеет ученую степень Оксфордского университета.

После поступления на работу в Министерство иностранных дел Турции занимал различные должности в посольствах в Эр-Рияде и Лондоне, а также в постоянном представительстве Турции при НАТО.

В 2014 году он был назначен заместителем генерального директора департамента по Балканам и Центральной Европе. Также занимал должность специального советника министра иностранных дел и главного советника по иностранным делам премьер-министров Ахмета Давутоглу и Бинали Йылдырыма. С 2016 по 2021 год был послом Турции в Израиле.