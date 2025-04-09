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Общество

Азамат Абдилашим уулу назначен директором Национального культурного центра

Директором Национального культурного центра назначен Азамат Абдилашим уулу. Об этом сообщают в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Новый руководитель уже представлен коллективу.

Азамат Абдилашим уулу родился 31 декабря 1992 года. В 2016-м окончил факультет информационных и инновационных технологий Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Профессиональный путь начал в 2015 году координатором молодежного крыла политической партии «Республика Ата Журт». В 2016–2017 годах — председатель молодежного совета партии «Ата Журт». В том же 2016-м был руководителем волонтеров в этногородке Хан Ордо на плато Кырчын в рамках вторых Всемирных игр кочевников. С 2025 года занимал должность начальника отдела Национального культурного центра при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

пресс-службы Минкультуры
Фото пресс-службы Минкультуры. Азамат Абдилашим уулу

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325331/
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Азамат Абдилашим уулу назначен директором Национального культурного центра