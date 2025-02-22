Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в администрации президента КР.

Азамат Кадыралиев указом президента Садыра Жапарова назначен заместителем руководителя администрации президента. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что теперь эта должность совмещена с постом начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров, который и ранее занимал Азамат Кадыралиев.

Азамат Кадыралиев работает в администрации Садыра Жапарова с 2022-го. С апреля того года он был руководителем службы протокола президента, а в октябре 2023-го стал начальником управления по подготовке решений главы государства и кабинета министров.

До этого работал в системе МИД — был советником в посольстве Кыргызстана во Франции, заведовал отделом визитов в департаменте государственного протокола МИД, а позже стал директором этого департамента.

Нурбек Ташбеков назначен начальником управления политических и экономических исследований администрации президента.

Эту должность в декабре прошлого года покинул Бакыт Сыдыков, став новым министром экономики и коммерции.

Ранее Нурбек Ташбеков работал специалистом в Нацбанке, аппаратах правительства и президента. С января 2024-го был специалистом аналитического департамента Российско-Кыргызского фонда развития.

Уланбек Далиев стал заведующим сектором развития регионов отдела организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики.

Ранее он был полномочным представителем главы государства в Иссык-Кульской области и проработал на посту менее года.

В Жогорку Кенеше новый депутат.

Ею стала Гулсункан Жунушалиева.

Она пришла на место сдавшей мандат Гулшаркан Култаевой («Ата Журт Кыргызстан»), которая избрана членом ЦИК.

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Гулсункан Жунушалиева родилась 16 июля 1969 года. Окончила философский факультет Томского государственного университета.

1992-1998 — преподаватель Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова (Каракол);

с 1998 года по настоящее время — преподаватель кафедры философии Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева;

с 2021-го по настоящее время — проректор по государственному языку и воспитательной работе КГМА.

Баллотировалась в Жогорку Кенеш VII созыва.

Исполняющим обязанности министра культуры назначен Мирбек Мамбеталиев.

Алтынбек Максутов освобожден от должности министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Он проработал с октября 2022 года.

Кандидатура Мирбека Мамбеталиева будет внесена на согласование в Жогорку Кенеш.

Мирбек Мамбеталиев родился в 1981 году. Занимал должность директора Государственной резиденции № 1 до октября 2020 года. В 2020-м назначен первым заместителем управляющего делами президента и правительства КР. Был уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции в Кыргызпатенте.

Председателем Государственной таможенной службы КР назначен Алмаз Салиев.

Ранее он занимал должность заместителя главы ГТС.

Председатель Таможенной службы при Министерстве финансов Самат Исабеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял ГТС с июня по октябрь 2021-го, затем снова был назначен в январе 2022 года.

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До назначения на новый пост Алмаз Салиев был заместителем председателя Таможенной службы.

Он родился 24 ноября 1974 года. Окончил Ошский технологический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», позже – по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал с 1992-го. В таможенные органы принят в мае 2004 года.

С 2004-го по 2013-й служил на различных должностях в Ошской таможне. С 2013 года по август 2015-го работал на Юго-Западной таможне, с 2015 по 2016 год — в таможне «Ош».

В 2016-м переведен в центральный аппарат ГТС и назначен заместителем начальника управления организации таможенного контроля. В 2020 году стал начальником управления организации таможенного контроля. С 2022-го по 2025-й работал заместителем председателя ГТС.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Аида Жапарбай кызы стала директором департамента городского хозяйства мэрии Бишкека. Ранее эту должность занимал Эмиль Жамалов.

Жумамудун Жумалиев назначен директором муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» мэрии Бишкека. Ранее эту должность занимал Марс Сыдыков.

Зарина Молдокулова назначена директором ГУ «Тундук».

До назначения она занимала должность заместителя руководителя.

Напомним, ГУ «Тундук» отвечает за интеграцию государственных услуг в цифровую экосистему страны.

У главы ГУ «Кызмат» новые заместители.

Ими стали:

Азамат Джапаров — первый заместитель директора;

Нурлан Айдиев — заместитель директора по IT-блоку;

Эрнис Досалиев — заместитель директора.

Азамат Джапаров был заместителем директора ГП «Инфоком» при ГРС по административным вопросам. Нурлан Айдиев ранее занимал пост заместителя директора по вопросам инфраструктуры ГП «Инфоком».

ГУ «Кызмат» создано на базе ГП «Инфоком» и департамента регистрации населения.

Уволены некоторые акимы.

Своих должностей лишились:

аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев;

аким Базар-Коргонского района Мирлан Карагулов;

аким Араванского района Сейтек Кулубаев;

аким Ноокатского района Жакынбек Субагожоев;

аким Ак-Суйского района Мунарбек Насиров;

аким Таласского района Нургазы Нармырзаев;

аким Манасского района Досманбек Жээнбеков.

Коллегия администрации президента 21 февраля приняла решение направить предложения Садыру Жапарову об освобождении акимов семи районов. Президент в тот же день подписал ряд распоряжений.

Наралы Асанбаев ушел с должности главного редактора газеты «Эркин-Тоо».

Он уволился по собственному желанию.

«Эркин-Тоо» — правительственная газета, ее главного редактора назначает председатель кабинета министров. Наралы Асанбаев назначен на эту должность в октябре 2022-го. О назначении нового главреда газеты кабмин пока не сообщил.

О кадровых перестановках с 10 по 14 февраля читайте здесь.