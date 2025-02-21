20:14
USD 87.45
EUR 91.62
RUB 0.99
Власть

Алтынбек Максутов освобожден от должности министра культуры

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Алтынбек Максутов освобожден от должности министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его данным, исполняющим обязанности министра культуры назначен Мирбек Мамбеталиев.

из интернета
Фото из интернета. Мирбек Мамбеталиев

Мирбек Мамбеталиев родился в 1981 году в городе Караколе. Занимал должность директора государственной резиденции № 1 до октября 2020 года. С 12 октября 2020-го назначен первым заместителем управляющего делами президента и правительства КР. Также был уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции в Кыргызпатенте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320752/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Министр культуры Узбекистана удостоен звания «Народный артист КР»
Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит Министерство культуры
Дни культуры, кино, опера. Кыргызстан и Россия обсудили перекрестный год
Кыргызстанцев ждет премьера балета «Чолпон»
Кража и порча особо ценных раритетов. Министр культуры разводит руками
Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Прекратите носить! Министр культуры не знает, куда уже девать чапаны и калпаки
Депутаты готовы утвердить Султана Жумагулова на посту министра культуры
В списке претендентов на пост министра культуры появился экс-глава ОТРК
В парламенте назвали имена претендентов на пост министра культуры
Популярные новости
Новые правила для мигрантов, дети и&nbsp;русский язык: МИД вручил ноты послу России Новые правила для мигрантов, дети и русский язык: МИД вручил ноты послу России
Я&nbsp;против, чтобы отбирать частные земли. Президент о&nbsp;новом Земельном кодексе Я против, чтобы отбирать частные земли. Президент о новом Земельном кодексе
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
МИД РФ&nbsp;выступил против введения визового режима со&nbsp;странами Центральной Азии МИД РФ выступил против введения визового режима со странами Центральной Азии
Бизнес
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
21 февраля, пятница
20:01
Строительство жилого комплекса в Лебединовке заморозили. Дольщики обеспокоены Строительство жилого комплекса в Лебединовке заморозили...
19:59
Алтынбек Максутов освобожден от должности министра культуры
19:44
Тренера молодежной сборной Кыргызстана по футболу уволили после Кубка Азии
19:41
Кыргызстан и Таджикистан подписали историческое соглашение о границе
19:40
«Бишкексвет» намерен каждую неделю освещать по одной улице