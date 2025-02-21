Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Алтынбек Максутов освобожден от должности министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его данным, исполняющим обязанности министра культуры назначен Мирбек Мамбеталиев.

Фото из интернета. Мирбек Мамбеталиев

Мирбек Мамбеталиев родился в 1981 году в городе Караколе. Занимал должность директора государственной резиденции № 1 до октября 2020 года. С 12 октября 2020-го назначен первым заместителем управляющего делами президента и правительства КР. Также был уполномоченным по вопросам предупреждения коррупции в Кыргызпатенте.