Президенту внесут представление об увольнении некоторых акимов районов

В завершение коллегии администрации президента глава кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил, что на рассмотрение главе государства внесут предложение об освобождении от занимаемых должностей акимов ряда районов.
В частности, названы:
- аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев;
- аким Базар-Коргонского района Мирлан Карагулов;
- аким Араванского района Сейтек Кулубаев;
- аким Ноокатского района Жакынбек Субагожоев;
- аким Ак-Суйского района Мунарбек Насиров;
- аким Таласского района Нургазы Нармырзаев;
- аким Манасского района Досманбек Жээнбеков.
Кроме того, мэру Каракола за ненадлежащее исполнение обязанностей предложено освободить от занимаемой должности его заместителя Гульназ Орозову. Также уволить своего заместителя предложили акиму Нарынского района.