Президенту внесут представление об увольнении некоторых акимов районов

В завершение коллегии администрации президента глава кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил, что на рассмотрение главе государства внесут предложение об освобождении от занимаемых должностей акимов ряда районов.

В частности, названы:

аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев;

аким Базар-Коргонского района Мирлан Карагулов;

аким Араванского района Сейтек Кулубаев;

аким Ноокатского района Жакынбек Субагожоев;

аким Ак-Суйского района Мунарбек Насиров;

аким Таласского района Нургазы Нармырзаев;

аким Манасского района Досманбек Жээнбеков.

Кроме того, мэру Каракола за ненадлежащее исполнение обязанностей предложено освободить от занимаемой должности его заместителя Гульназ Орозову. Также уволить своего заместителя предложили акиму Нарынского района.