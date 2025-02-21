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Власть

Президенту внесут представление об увольнении некоторых акимов районов

В завершение коллегии администрации президента глава кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил, что на рассмотрение главе государства внесут предложение об освобождении от занимаемых должностей акимов ряда районов.

В частности, названы:

  • аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев;
  • аким Базар-Коргонского района Мирлан Карагулов;
  • аким Араванского района Сейтек Кулубаев;
  • аким Ноокатского района Жакынбек Субагожоев;
  • аким Ак-Суйского района Мунарбек Насиров;
  • аким Таласского района Нургазы Нармырзаев;
  • аким Манасского района Досманбек Жээнбеков.

Кроме того, мэру Каракола за ненадлежащее исполнение обязанностей предложено освободить от занимаемой должности его заместителя Гульназ Орозову. Также уволить своего заместителя предложили акиму Нарынского района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320687/
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