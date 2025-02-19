Глава Таможенной службы освобожден от должности. Кто пришел на его место

Председатель Таможенной службы при Министерстве финансов Самат Исабеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Решение об освобождении от должности подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Самат Исабеков — генерал-майор Таможенной службы. Возглавлял ГТС с июня по октябрь 2021-го, затем снова был назначен в январе 2022 года.
Новым председателем Государственной таможенной службы КР назначен Алмаз Салиев. Ранее он занимал должность заместителя главы ГТС.