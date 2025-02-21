У директора государственного учреждения «Кызмат» новые заместители

В государственном учреждении «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики назначены заместители директора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заместитель управделами главы государства Алмаз Раимбеков представил коллективу новых заместителей директора:

Азамат Джапаров — первый заместитель директора

Фото пресс-службы ГУ «Кызмат». Азамат Джапаров

Азамат Джапаров родился 15 апреля 1989 года. Окончил КГТУ имени И.Раззакова и ИГУ имени К.Тыныстанова.

Был заместителем директора ГП «Инфоком» при ГРС по административным вопросам.

Нурлан Айдиев — заместитель директора по IT-блоку

Фото пресс-службы ГУ «Кызмат». Нурлан Айдиев

Нурлан Айдиев ранее занимал пост заместителя директора по вопросам инфраструктуры ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.

Эрнис Досалиев — заместитель директора

Фото пресс-службы ГУ «Кызмат». Эрнис Досалиев