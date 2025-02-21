У директора государственного учреждения «Кызмат» новые заместители

В государственном учреждении «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики назначены заместители директора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что заместитель управделами главы государства Алмаз Раимбеков представил коллективу новых заместителей директора:
- Азамат Джапаров — первый заместитель директора
Азамат Джапаров родился 15 апреля 1989 года. Окончил КГТУ имени И.Раззакова и ИГУ имени К.Тыныстанова.
Был заместителем директора ГП «Инфоком» при ГРС по административным вопросам.
- Нурлан Айдиев — заместитель директора по IT-блоку
Нурлан Айдиев ранее занимал пост заместителя директора по вопросам инфраструктуры ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.
- Эрнис Досалиев — заместитель директора
Справка 24.kg
ГУ «Кызмат» создано на базе ГП «Инфоком» и департамента регистрации населения. Учреждение призвано обеспечить эффективную цифровую трансформацию госуслуг, внедрение инновационных IT-решений и улучшение государственных услуг для граждан.