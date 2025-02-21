12:29
USD 87.45
EUR 91.24
RUB 0.97
Власть

У директора государственного учреждения «Кызмат» новые заместители

В государственном учреждении «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики назначены заместители директора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заместитель управделами главы государства Алмаз Раимбеков представил коллективу новых заместителей директора:

  • Азамат Джапаров — первый заместитель директора

пресс-службы ГУ «Кызмат»
Фото пресс-службы ГУ «Кызмат». Азамат Джапаров

Азамат Джапаров родился 15 апреля 1989 года. Окончил КГТУ имени И.Раззакова и ИГУ имени К.Тыныстанова.

Был заместителем директора ГП «Инфоком» при ГРС по административным вопросам.

  • Нурлан Айдиев — заместитель директора по IT-блоку

пресс-службы ГУ «Кызмат»
Фото пресс-службы ГУ «Кызмат». Нурлан Айдиев

Нурлан Айдиев ранее занимал пост заместителя директора по вопросам инфраструктуры ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития КР.

  • Эрнис Досалиев — заместитель директора

пресс-службы ГУ «Кызмат»
Фото пресс-службы ГУ «Кызмат». Эрнис Досалиев

Справка 24.kg

ГУ «Кызмат» создано на базе ГП «Инфоком» и департамента регистрации населения. Учреждение призвано обеспечить эффективную цифровую трансформацию госуслуг, внедрение инновационных IT-решений и улучшение государственных услуг для граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320648/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-полпред президента на Иссык-Куле получил новое назначение
В администрации президента новый начальник управления — Нурбек Ташбеков
Азамат Кадыралиев стал заместителем руководителя администрации президента
Бекбосун Борубашов назначен председателем Национальной аттестационной комиссии
Айбек Абдымомунов назначен директором Госагентства физической культуры и спорта
Нурдан Орунтаев указом назначен министром архитектуры, строительства и ЖКХ
Заместителем министра финансов стал Алтынбек Кудайбердиев
В УВД Свердловского района Бишкека тоже поменяли начальника
Талант Аттокуров назначен начальником УВД Октябрьского района Бишкека
В Первомайском районе Бишкека назначен новый прокурор
Популярные новости
Новые правила для мигрантов, дети и&nbsp;русский язык: МИД вручил ноты послу России Новые правила для мигрантов, дети и русский язык: МИД вручил ноты послу России
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Я&nbsp;против, чтобы отбирать частные земли. Президент о&nbsp;новом Земельном кодексе Я против, чтобы отбирать частные земли. Президент о новом Земельном кодексе
МИД РФ&nbsp;выступил против введения визового режима со&nbsp;странами Центральной Азии МИД РФ выступил против введения визового режима со странами Центральной Азии
Бизнес
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
Doscredobank: переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
10&nbsp;простых инструментов для самоорганизации 10 простых инструментов для самоорганизации
21 февраля, пятница
12:26
За безрезультатные зарубежные командировки раскритиковали главу Минобразования За безрезультатные зарубежные командировки раскритикова...
12:12
Членов кабмина предупредили о введении штрафов и ограничений на премии
12:11
Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах мира — США
12:10
ЦИК не будет закупать новое оборудование для предстоящих парламентских выборов
12:04
Сотрудники Минфина потеряли более тысячи рабочих дней из-за командировок