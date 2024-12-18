Бакыт Сыдыков назначен и. о. министра экономики и коммерции

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Бакыта Сыдыкова исполняющим обязанности министра экономики и коммерции.

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До этого 46-летний Бакыт Сыдыков возглавлял управление политических и экономических исследований администрации главы государства, а также представлял президента в наблюдательном совете Агентства развития и инвестирования сообществ КР.

Кандидатура Бакыта Сыдыкова вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра экономики и коммерции.

Предыдущий глава Минэкономики Данияр Амангельдиев 16 декабря был назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя кабинета министров.