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Власть

Президент отправил в отставку акимов семи районов

Вчера в Бишкеке прошла коллегия администрации президента, на которой глава кабмина подверг жесткой критике чиновников некоторых органов исполнительной власти и руководителей районов за плохую работу.

Адылбек Касымалиев также сообщил, что на рассмотрение главе государства внесут предложение об освобождении от занимаемых должностей акимов нескольких районов. Садыр Жапаров в тот же день подписал ряд распоряжений.

Кто отправлен в отставку:

  • Жакыпбек Субагожоев освобожден от должности акима Ноокатского района Ошской области;
  • Учкунбек Жоробаев освобожден от должности акима Баткенского района Баткенской области;
  • Мирлан Карагулов освобожден от занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;
  • Мунарбек Насиров освобожден от занимаемой должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
  • Сейтек Кулубаев освобожден от занимаемой должности акима Араванского района Ошской области;
  • Досмамбет Жээнбеков освобожден от занимаемой должности акима Манасского района Таласской области;
  • Нургазы Нармырзаев освобожден от занимаемой должности акима Таласского района Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320766/
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