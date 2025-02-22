Президент отправил в отставку акимов семи районов

Вчера в Бишкеке прошла коллегия администрации президента, на которой глава кабмина подверг жесткой критике чиновников некоторых органов исполнительной власти и руководителей районов за плохую работу.

Адылбек Касымалиев также сообщил, что на рассмотрение главе государства внесут предложение об освобождении от занимаемых должностей акимов нескольких районов. Садыр Жапаров в тот же день подписал ряд распоряжений.

Кто отправлен в отставку: