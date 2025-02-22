Президент отправил в отставку акимов семи районов

Вчера в Бишкеке прошла коллегия администрации президента, на которой глава кабмина подверг жесткой критике чиновников некоторых органов исполнительной власти и руководителей районов за плохую работу.
Адылбек Касымалиев также сообщил, что на рассмотрение главе государства внесут предложение об освобождении от занимаемых должностей акимов нескольких районов. Садыр Жапаров в тот же день подписал ряд распоряжений.
Кто отправлен в отставку:
- Жакыпбек Субагожоев освобожден от должности акима Ноокатского района Ошской области;
- Учкунбек Жоробаев освобожден от должности акима Баткенского района Баткенской области;
- Мирлан Карагулов освобожден от занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;
- Мунарбек Насиров освобожден от занимаемой должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
- Сейтек Кулубаев освобожден от занимаемой должности акима Араванского района Ошской области;
- Досмамбет Жээнбеков освобожден от занимаемой должности акима Манасского района Таласской области;
- Нургазы Нармырзаев освобожден от занимаемой должности акима Таласского района Таласской области.