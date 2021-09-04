В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Канатбек Ахмедов стал депутатом Жогорку Кенеша.

Читайте по теме Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»

Он пришел на место Урмата Самаева, который стал мэром Токмака.

Канатбек Ахмедов стал депутатом ЖК от фракции «Кыргызстан».

Он был личным помощником экс-депутата от этой же фракции Чолпон Султанбековой до ноября 2016 года.

Оливье Бангертер назначен послом Швейцарии в Кыргызстане.

Он вручил Верительные грамоты министру иностранных дел Руслану Казакбаеву.

Вероник Ульманн проработала в этой должности четыре года.

«Для меня было честью работать в Кыргызстане и познакомиться с его удивительной и разнообразной культурой, а также увидеть прекрасную природу. Рада, что отношения между нашими двумя странами хорошие и основаны на взаимном доверии. Я буду скучать по Кыргызстану, частичка моего сердца останется здесь, а частичка Кыргызстана навсегда останется в моем сердце», — отметила она после завершения в июле своей дипмиссии.

Генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» стал Жолдошбек Ачикеев.

Ранее должность занимал Эмиль Куданалиев.

Решение о новом назначении принял совет директоров НЭСК.

Читайте по теме Уволен начальник СИЗО ГКНБ, позволивший Василию Дашкову гулять по двору клиники

Жолдошбек Ачикеев начинал свою трудовую деятельность в «Кыргызэнерго», далее работал в ОАО «Востокэлектро», Иссык-Кульском филиале ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В 2015-2019 годах занимал должность технического директора, был главой департамента эксплуатации и ремонта ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». В 2019-2020 годах работал на должности начальника управления генерации и передачи энергии Национального энергохолдинга. В 2020-м — генеральный директор ОАО «Электрические станции». С февраля 2021 года — первый заместитель председателя правления Национального энергохолдинга.

Позже на пресс-конференции экс-генеральный директор заявил, что его заставили уволиться. В Нацэнергохолдинге ответили, что Эмиль Куданалиев обижен из-за освобождения от должности, поэтому делает различные заявления в СМИ.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Жамалбека Ырсалиева назначили акимом Первомайского района столицы. Занимавший до него эту должность Максат Нусувалиев, проработавший с ноября 2020 года, уволен.

С июня 2021-го Жамалбек Ырсалиев был первым вице-мэром Бишкека.

Первым вице-мэром города стал Максатбек Сазыкулов. Он будет курировать вопросы жилищно- коммунального хозяйства.

Читайте по теме 30 лет независимости. Президенты и премьеры, не замеченные в уголовных делах

Максатбек Сазыкулов в июне стал вице-мэром столицы по вопросам экономики и финансов.

Вице-мэр города Азамат Сагындык уулу освобожден от занимаемой должности. Он курировал земельные вопросы и вопросы градостроительства и архитектуры.

Напомним, в июле бывшего вице-мэра Азамата Сагындык уулу задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела по факту вымогательства взятки сотрудницей мэрии.

Вице-мэром Бишкека назначен Мирланбек Байгончоков. Он будет курировать вопросы экономики и финансов.

Мирланбек Байгончоков был дважды заместителем министра финансов: с 2010-го до лета 2019 года и с ноября 2020-го по август 2021 года.

Вице-мэром столицы по земельным вопросам, градостроительству и архитектуре назначен Азат Узаков.

Ему 34 года, и в мае 2021-го он был назначен завотделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций администрации президента.

Акимом Панфиловского района стал Маил Алияскаров. Ранее он был заместителем директора департамента рыбного хозяйства. Прежний аким Бакыт Козуев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

О кадровых перестановках с 23 по 27 августа читайте здесь.