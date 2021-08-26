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Общество

Мэром Токмака стал депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев

Новым мэром Токмака избран депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев. Решение принято сегодня на заседании местного городского кенеша.

В Токмаке в мэры баллотировались два кандидата — Урмат Самаев и Азат Кубатбек уулу. 

Коалиция большинства в кенеше опоздала на голосование на два часа. Но выборы состоялись. В итоге за Урмата Самаева проголосовали 19 депутатов Токмакского горкенеша из 31.

Ранее депутат, известный как Чемпион, был заместителем главы комитета по правопорядку

Широкую известность Урмат Самаев получил после инцидента в Токмаке. В январе у КПП «Токмак- автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата Жогорку Кенеша — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник конфликта. Он утверждал, что Урмат Самаев приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.

Ранее на Урмата Самаева также жаловался депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий с однопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.

В октябре 2020-го вице-спикер Аида Касымалиева заявляла, что некоторым нардепам, и ей в том числе, угрожали, заставляя утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Она указала на своего коллегу, депутата Урмата Самаева по прозвищу Чемпион. Однако он ответил, что никогда не писал угрожающих сообщений Касымалиевой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205222/
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