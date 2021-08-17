В Министерстве экономики и финансов сменились два заместителя

Сегодня в Министерстве экономики и финансов глава ведомства Акылбек Жапаров представил новых заместителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что накануне глава кабмина Улукбек Марипов подписал распоряжение о назначении заместителем министра экономики и финансов Руслана Татикова.

Он пришел на должность замминистра вместо Мирланбека Байгончокова. С 2018 года занимал должность начальника управления государственного долга Министерства экономики и финансов.

Еще одним заместителем министра экономики и финансов распоряжением главы кабмина назначен Данияр Амангельдиев. Он пришел вместо Айдина Шаршеева. С 2018 по 2020 год занимал должность мэра города Токмака.