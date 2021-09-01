Личная обида. Нацэнергохолдинг прокомментировал заявления бывшего главы НЭСК

Экс-генеральный директор ОАО «НЭСК» Эмиль Куданалиев обижен из-за освобождения от должности, поэтому делает различные заявления в СМИ. Об этом 24.kg сообщили в Нацэнергохолдинге.

Отмечается, что коллегия Минэнергетики по итогам прошлого года рекомендовала объявить выговор Эмилю Куданалиеву за многочисленные упущения и низкие показатели эффективности деятельности компании.

«Слабая организационная дисциплина и несоблюдение техники безопасности персоналом привели к тому, что компания оказалась в критическом положении. В первом полугодии 2021-го в ОАО «НЭСК» произошло 184 аварийных отключения в высоковольтных сетях, в том числе на подстанциях — 32 отключения и на высоковольтных линиях электропередачи — 152. Это больше на 65 отключений, чем в прошлом году. Эти и другие нарушения привели к негативным последствиям, возмущениям потребителей, недоотпуску электрической энергии и снижению надежности электроснабжения. Не решен также вопрос о восстановлении опоры № 120 на ВЛ-500 кВ «Токтогульская ГЭС — Датка», — говорится в сообщении.

По данным Нацэнергохолдинга, одним из факторов неудовлетворительной деятельности НЭСК является долгое отсутствие гендиректора на работе — он был на больничном.

Это обстоятельство привело к снижению качества организационной работы по управлению стратегически важной для энергосистемы компании. Указанные и другие многочисленные упущения в работе Эмиля Куданалиева стали причиной его освобождения от занимаемой должности.

Ранее экс-генеральный директор ОАО «НЭСК» Эмиль Куданалиев заявил, что с середины июня начались необоснованные преследования в отношении руководства ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» со стороны Минэнерго и Нацэнергохолдинга.