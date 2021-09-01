18:23
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество

Личная обида. Нацэнергохолдинг прокомментировал заявления бывшего главы НЭСК

Экс-генеральный директор ОАО «НЭСК» Эмиль Куданалиев обижен из-за освобождения от должности, поэтому делает различные заявления в СМИ. Об этом 24.kg сообщили в Нацэнергохолдинге.

Читайте по теме
Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться

Отмечается, что коллегия Минэнергетики по итогам прошлого года рекомендовала объявить выговор Эмилю Куданалиеву за многочисленные упущения и низкие показатели эффективности деятельности компании.

«Слабая организационная дисциплина и несоблюдение техники безопасности персоналом привели к тому, что компания оказалась в критическом положении. В первом полугодии 2021-го в ОАО «НЭСК» произошло 184 аварийных отключения в высоковольтных сетях, в том числе на подстанциях — 32 отключения и на высоковольтных линиях электропередачи — 152. Это больше на 65 отключений, чем в прошлом году. Эти и другие нарушения привели к негативным последствиям, возмущениям потребителей, недоотпуску электрической энергии и снижению надежности электроснабжения. Не решен также вопрос о восстановлении опоры № 120 на ВЛ-500 кВ «Токтогульская ГЭС — Датка», — говорится в сообщении.

По данным Нацэнергохолдинга, одним из факторов неудовлетворительной деятельности НЭСК является долгое отсутствие гендиректора на работе — он был на больничном.

Это обстоятельство привело к снижению качества организационной работы по управлению стратегически важной для энергосистемы компании. Указанные и другие многочисленные упущения в работе Эмиля Куданалиева стали причиной его освобождения от занимаемой должности.

Ранее экс-генеральный директор ОАО «НЭСК» Эмиль Куданалиев заявил, что с середины июня начались необоснованные преследования в отношении руководства ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» со стороны Минэнерго и Нацэнергохолдинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205739/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться
Главой «Национальной электрической сети Кыргызстана» стал Жолдошбек Ачикеев
Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство новой ГЭС «Бала-Саруу»
Российская компания поможет Кыргызстану развивать гидроэнергетику
Цифра дня. 971,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии потрачено в июле
В ГКНБ объяснили свой повышенный интерес к майнинг-фермам
Из-за задержек по строительству дороги Эпкин — Башкууганды начались увольнения
Энергокризис. Как системные промахи списывают на абонентов
Повторные выборы. В Ошской ТИК новый председатель
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Неделя-24. Под домашний арест за&nbsp;50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;ложная информация в&nbsp;законе Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе
Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии
Момент стрельбы милиционера в&nbsp;Бишкеке попал на&nbsp;видео Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео
Бизнес
Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
Beeline поздравляет с&nbsp;Днем независимости и&nbsp;дарит бесплатные звонки за&nbsp;рубеж Beeline поздравляет с Днем независимости и дарит бесплатные звонки за рубеж
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
1 сентября, среда
18:12
Еще 300 тысяч сомов собрали для Аруузат в посольстве Кыргызстана в России Еще 300 тысяч сомов собрали для Аруузат в посольстве Кы...
17:59
Избиение девушки в караоке-клубе. Пострадавшая обвинила работников заведения
17:55
Личная обида. Нацэнергохолдинг прокомментировал заявления бывшего главы НЭСК
17:51
Президента просят обратить внимание на спешку при инвентаризации законов
17:48
В мире неурожай. Минсельхоз предлагает продлить льготу на ввоз сахара и масла