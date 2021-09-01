Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться

С середины июня начались необоснованные преследования в отношении руководства ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» со стороны Минэнерго и Нацэнергохолдинга. Об этом на пресс-конференции сообщил экс-генеральный директор ОАО «НЭСК» Эмиль Куданалиев.

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По его словам, после назначения замминистра энергетики Таалайбека Ибраева начались кадровые перестановки.

«В нашей компании сложилась критическая ситуация. Идет открытый захват ведомства с целью создания коррупционных схем. Главы Нацэнергохолдинга и Минэнерго хотят поставить на руководящие должности НЭСК своих людей. Мне с 15 июня неоднократно предлагали написать заявление об увольнении по собственному желанию, но я не согласился. Поэтому они начали искать другие пути решения. Отправили ревизионную комиссию, которая никаких нарушений не обнаружила. Однако затем начали раздувать искусственную статистику по аварийным отключениям. В последнее время Нацэнергохолдинг превратился в карательный орган и выполняет функции статиста, требует нескончаемые отчеты, проводит постоянные проверки», — сказал он.

Отметим, что сегодня генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) назначен Жолдошбек Ачикеев.

Решение о его назначении принял совет директоров НЭСК. Сегодня первый заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Равшанбек Касымов представил коллективу нового руководителя. Ранее должность занимал Эмиль Куданалиев.