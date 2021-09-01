12:43
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество

Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться

С середины июня начались необоснованные преследования в отношении руководства ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» со стороны Минэнерго и Нацэнергохолдинга. Об этом на пресс-конференции сообщил экс-генеральный директор ОАО «НЭСК» Эмиль Куданалиев.

Читайте по теме
Такого еще не было. У руководства ОАО «НЭСК» вымогали должность

По его словам, после назначения замминистра энергетики Таалайбека Ибраева начались кадровые перестановки.

«В нашей компании сложилась критическая ситуация. Идет открытый захват ведомства с целью создания коррупционных схем. Главы Нацэнергохолдинга и Минэнерго хотят поставить на руководящие должности НЭСК своих людей. Мне с 15 июня неоднократно предлагали написать заявление об увольнении по собственному желанию, но я не согласился. Поэтому они начали искать другие пути решения. Отправили ревизионную комиссию, которая никаких нарушений не обнаружила. Однако затем начали раздувать искусственную статистику по аварийным отключениям. В последнее время Нацэнергохолдинг превратился в карательный орган и выполняет функции статиста, требует нескончаемые отчеты, проводит постоянные проверки», — сказал он.

Отметим, что сегодня генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) назначен Жолдошбек Ачикеев.

Решение о его назначении принял совет директоров НЭСК. Сегодня первый заместитель председателя правления Национального энергохолдинга Равшанбек Касымов представил коллективу нового руководителя. Ранее должность занимал Эмиль Куданалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205684/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Сообщайте о коррупции и получите 1 миллион сомов. Новое предложение кабмина
Главой «Национальной электрической сети Кыргызстана» стал Жолдошбек Ачикеев
Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
За сообщение о коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно?
Балыкчинское предприятие теплоснабжения в этом году полностью перейдет на мазут
Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление
Нурипа Муканова: Народ не верит представленному плану приватизации
Не коррупция, а халатность. Экс-главу Госэкотехинспекции приговорили к штрафу
Из-за коррупционного скандала бишкекчане остались без отремонтированной улицы
Цифра дня. 971,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии потрачено в июле
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Неделя-24. Под домашний арест за&nbsp;50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;ложная информация в&nbsp;законе Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе
Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии
Момент стрельбы милиционера в&nbsp;Бишкеке попал на&nbsp;видео Момент стрельбы милиционера в Бишкеке попал на видео
Бизнес
Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
Beeline поздравляет с&nbsp;Днем независимости и&nbsp;дарит бесплатные звонки за&nbsp;рубеж Beeline поздравляет с Днем независимости и дарит бесплатные звонки за рубеж
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
1 сентября, среда
12:27
Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его за...
12:23
Сообщайте о коррупции и получите 1 миллион сомов. Новое предложение кабмина
12:07
Два футболиста сборной Кыргызстана не сыграют на Кубке трех наций из-за болезни
12:01
Эту истерику комментировать не собираюсь. Александр Крестинин о словах Байматова
12:00
Как решают проблемы детской онкологии и что ждет маленьких пациентов