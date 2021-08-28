Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Мэром Бишкека избран Айбек Джунушалиев.
Предыдущий и. о. мэра Таалайбек Сарыбашов проработал всего 10 дней — со 2 по 12 августа. Он ушел по собственному желанию, поскольку намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша.
За Айбека Джунушалиева, которого выдвинули председатель кабмина Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша, проголосовали 43 из 45 депутатов.
Айбек Джунушалиев родился 6 июня 1976 года. Окончил Кыргызский национальный университет, юриспруденция.
Трудовую деятельность начал в 1997 году слесарем-сантехником в Кыргызском национальном университете.
2000-2004 — преподаватель в КГНУ;
2000-2006 — глава комитета по делам молодежи Чуйской областной госадминистрации, глава общественного объединения «Кенеш молодежи Чуйской области»;
2006 — заместитель начальника Чуйского территориального управления образования и молодежной политики;
2006-2007 — заведующий отделом социального развития Чуйской областной госадминистрации;
2007-2008 — референт отдела образования, культуры, религии, спорта и работы с молодежью управления социального развития и информации аппарата правительства;
2008-2009 — заведующий сектором писем и приема граждан канцелярии президента КР;
2009-2010 — эксперт сектора по связям с правительством службы организационной и контрольной работы администрации президента;
2010 — завотделом организационной работы и местного самоуправления Чуйской областной госадминистрации;
2010-2014 — руководитель аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области;
2014-2015 — заведующий отделом социального развития аппарата правительства;
2015 — статс-секретарь Министерства труда, миграции и молодежи, работа в отделах правительства;
2021 — первый заместитель руководителя аппарата правительства, затем первый заместитель председателя кабинета министров.
12 августа назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека.
В городе Ош мэром стал Алмаз Мамбетов.
За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против — два.
Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года во Фрунзе. Окончил Международный университет Кыргызстана, дипломатия и международные отношения; Академию управления при президенте КР, государственное и муниципальное управление; дипломатические курсы в Лондоне (Великобритания) и Куала-Лумпуре (Малайзия).
Трудовую деятельность начал в 2000-м секретарем-референтом департамента стран СНГ МИД.
Был мэром Балыкчи, затем председателем Государственной регистрационной службы. А с октября 2020 года занимал пост управляющего делами президента и правительства. В мае 2021-го стал управляющим делами президента Кыргызстана.
Ранее он был председателем Государственной регистрационной службы, а с мая 2021 года — управляющим делами президента.
2 августа назначен и. о. мэра южной столицы.
Он прославился скандалами на посту мэра Балыкчи, когда обматерил правозащитницу.
Мэром Токмака стал Урмат Самаев.
В Токмаке в мэры баллотировались два кандидата — Урмат Самаев и Азат Кубатбек уулу.
Коалиция большинства в кенеше опоздала на голосование на два часа. Но выборы состоялись. В итоге за Урмата Самаева проголосовали 19 депутатов Токмакского горкенеша из 31.
Ранее депутат Жогорку Кенеша, известный как Чемпион, был заместителем главы комитета по правопорядку.
Широкую известность Урмат Самаев получил после инцидента в Токмаке. В январе у КПП «Токмак- автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата Жогорку Кенеша — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник конфликта. Он утверждал, что Урмат Самаев приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.
Ранее на Урмата Самаева также жаловался депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий с однопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.
В октябре 2020-го вице-спикер Аида Касымалиева заявляла, что некоторым нардепам, и ей в том числе, угрожали, заставляя утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Она указала на своего коллегу, депутата Урмата Самаева по прозвищу Чемпион. Однако он ответил, что никогда не писал угрожающих сообщений Касымалиевой.
Директором Центра государственно-частного партнерства стал Санжарбек Болотов.
Санжарбек Болотов родился 13 ноября 1991 года. Окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «административное и финансовое право». Владеет английским и турецким языками.
Он начал карьеру в 2014 году с должности и. о. главного специалиста отдела инвестиционной политики и ГЧП Минэкономики Кыргызской Республики управления инвестиций и ГЧП. В 2015-м назначен ведущим специалистом этого отдела.
Был также экспертом отдела экономики и инвестиций аппарата правительства и сектора политики стратегического развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.
В мае 2021 года в связи со структурными преобразованиями назначен экспертом отдела политики стратегического развития и планирования администрации президента.
Элмира Садыкова назначена заместителем представителя президента в Нарынской области.
С 2010 года до назначения она была заместителем акима Кочкорского района.
Отметим, представителем президента в регионе является Сабыркул Ашимбаев.
И. о. уполномоченного омбудсмена по Иссык-Кульской области назначена Анара Шаршеева.
После задержания инспектора представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области его непосредственный руководитель — уполномоченный представитель акыйкатчи Омурбек Тамаев написал заявление о своем отстранении от занимаемой должности.
Акыйкатчи Токон Мамытов подписал приказ о временном отстранении уполномоченного.
Временное исполнение обязанностей возложено на специалиста представительства — Анару Шаршееву.
О кадровых перестановках с 16 по 20 августа читайте здесь.