Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Мэром Бишкека избран Айбек Джунушалиев.

Фото мэрии Бишкека. Айбек Джунушалиев

Предыдущий и. о. мэра Таалайбек Сарыбашов проработал всего 10 дней — со 2 по 12 августа. Он ушел по собственному желанию, поскольку намерен баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша.

За Айбека Джунушалиева, которого выдвинули председатель кабмина Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша, проголосовали 43 из 45 депутатов.

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Айбек Джунушалиев родился 6 июня 1976 года. Окончил Кыргызский национальный университет, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1997 году слесарем-сантехником в Кыргызском национальном университете.

2000-2004 — преподаватель в КГНУ;

2000-2006 — глава комитета по делам молодежи Чуйской областной госадминистрации, глава общественного объединения «Кенеш молодежи Чуйской области»;

2006 — заместитель начальника Чуйского территориального управления образования и молодежной политики;

2006-2007 — заведующий отделом социального развития Чуйской областной госадминистрации;

2007-2008 — референт отдела образования, культуры, религии, спорта и работы с молодежью управления социального развития и информации аппарата правительства;

2008-2009 — заведующий сектором писем и приема граждан канцелярии президента КР;

2009-2010 — эксперт сектора по связям с правительством службы организационной и контрольной работы администрации президента;

2010 — завотделом организационной работы и местного самоуправления Чуйской областной госадминистрации;

2010-2014 — руководитель аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области;

2014-2015 — заведующий отделом социального развития аппарата правительства;

2015 — статс-секретарь Министерства труда, миграции и молодежи, работа в отделах правительства;

2021 — первый заместитель руководителя аппарата правительства, затем первый заместитель председателя кабинета министров.

12 августа назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека.

В городе Ош мэром стал Алмаз Мамбетов.

Фото мэрии города Ош. Алмаз Мамбетов

За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против — два.

Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года во Фрунзе. Окончил Международный университет Кыргызстана, дипломатия и международные отношения; Академию управления при президенте КР, государственное и муниципальное управление; дипломатические курсы в Лондоне (Великобритания) и Куала-Лумпуре (Малайзия).

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Трудовую деятельность начал в 2000-м секретарем-референтом департамента стран СНГ МИД.

Был мэром Балыкчи, затем председателем Государственной регистрационной службы. А с октября 2020 года занимал пост управляющего делами президента и правительства. В мае 2021-го стал управляющим делами президента Кыргызстана.

Ранее он был председателем Государственной регистрационной службы, а с мая 2021 года — управляющим делами президента.

2 августа назначен и. о. мэра южной столицы.

Он прославился скандалами на посту мэра Балыкчи, когда обматерил правозащитницу.

Мэром Токмака стал Урмат Самаев.

В Токмаке в мэры баллотировались два кандидата — Урмат Самаев и Азат Кубатбек уулу.

Коалиция большинства в кенеше опоздала на голосование на два часа. Но выборы состоялись. В итоге за Урмата Самаева проголосовали 19 депутатов Токмакского горкенеша из 31.

Ранее депутат Жогорку Кенеша, известный как Чемпион, был заместителем главы комитета по правопорядку.

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Широкую известность Урмат Самаев получил после инцидента в Токмаке. В январе у КПП «Токмак- автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата Жогорку Кенеша — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник конфликта. Он утверждал, что Урмат Самаев приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.

Ранее на Урмата Самаева также жаловался депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий с однопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.

В октябре 2020-го вице-спикер Аида Касымалиева заявляла, что некоторым нардепам, и ей в том числе, угрожали, заставляя утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Она указала на своего коллегу, депутата Урмата Самаева по прозвищу Чемпион. Однако он ответил, что никогда не писал угрожающих сообщений Касымалиевой.

Директором Центра государственно-частного партнерства стал Санжарбек Болотов.

Санжарбек Болотов родился 13 ноября 1991 года. Окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «административное и финансовое право». Владеет английским и турецким языками.

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Он начал карьеру в 2014 году с должности и. о. главного специалиста отдела инвестиционной политики и ГЧП Минэкономики Кыргызской Республики управления инвестиций и ГЧП. В 2015-м назначен ведущим специалистом этого отдела.

Был также экспертом отдела экономики и инвестиций аппарата правительства и сектора политики стратегического развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.

В мае 2021 года в связи со структурными преобразованиями назначен экспертом отдела политики стратегического развития и планирования администрации президента.

Элмира Садыкова назначена заместителем представителя президента в Нарынской области.

С 2010 года до назначения она была заместителем акима Кочкорского района.

Отметим, представителем президента в регионе является Сабыркул Ашимбаев.

И. о. уполномоченного омбудсмена по Иссык-Кульской области назначена Анара Шаршеева.

После задержания инспектора представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области его непосредственный руководитель — уполномоченный представитель акыйкатчи Омурбек Тамаев написал заявление о своем отстранении от занимаемой должности.

Акыйкатчи Токон Мамытов подписал приказ о временном отстранении уполномоченного.

Временное исполнение обязанностей возложено на специалиста представительства — Анару Шаршееву.

О кадровых перестановках с 16 по 20 августа читайте здесь.