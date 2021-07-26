В ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека

Задержанные за взятку в $9 тысяч дали показания о причастности вице-мэра Бишкека к преступлению. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее подозреваемые были задержаны при возврате части полученной взятки в сумме $6 тысяч.

«В связи с наличием достаточных доказательств об организации получения взятки Азамат Сагындык уулу был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех причастных к совершению преступления», — проинформировали в ГКНБ.

Напомним, ранее ГКНБ задержал сотрудницу мэрии Бишкека за вымогательство взятки. Она получила деньги от владельца кафе в сумме $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейная), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.