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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека

Задержанные за взятку в $9 тысяч дали показания о причастности вице-мэра Бишкека к преступлению. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее подозреваемые были задержаны при возврате части полученной взятки в сумме $6 тысяч.

«В связи с наличием достаточных доказательств об организации получения взятки Азамат Сагындык уулу был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех причастных к совершению преступления», — проинформировали в ГКНБ.

Напомним, ранее ГКНБ задержал сотрудницу мэрии Бишкека за вымогательство взятки. Она получила деньги от владельца кафе в сумме $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейная), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202088/
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