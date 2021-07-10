Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Чинара Мамидинова назначена заведующей отделом правового обеспечения администрации президента.

Махамаджан Иминов освобожден от этой должности.

Чинара Мамидинова родилась 25 ноября 1976 года в городе Джалал-Абаде. Окончила Кыргызский государственный национальный университет, правоведение.

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Трудовую деятельность начала в 1993-м секретарем-делопроизводителем.

1998-2001 — ведущий, затем главный специалист правового департамента мэрии Бишкека;

2001-2009 — специалист, главный специалист, заместитель начальника, затем глава Центра по координации законопроектной деятельности правительства КР главного управления Министерства юстиции КР;

2009-2010 — заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Генпрокуратуры КР, директор Центра по обучению прокурорских работников;

2010-2017 — статс-секретарь Министерства юстиции КР.

Посол Швейцарии Вероник Ульманн завершила дипломатическую миссию в Кыргызстане.

Она проработала в должности четыре года.

«Для меня было честью работать в Кыргызстане и познакомиться с его удивительной и разнообразной культурой, а также увидеть прекрасную природу. Рада, что отношения между нашими двумя странами хорошие и основаны на взаимном доверии. Я буду скучать по Кыргызстану, частичка моего сердца останется здесь, а частичка Кыргызстана навсегда останется в моем сердце», — отметила Вероник Ульманн.

Отметим, ранее Кубанычбек Омуралиев назначен послом в Израиле (по совместительству). Он также является послом Кыргызстана в Турции.

В Пакистане дипмиссию возглавил Уланбек Тотуяев. Его предшественник Эрик Бейшембиев освобожден от должности.

Рахим Карим стал советником Федерации мирового сообщества культуры.

Кыргызстанский поэт Рахим Карим назначен глобальным Почетным советником Федерации мирового сообщества культуры и искусства (FOWCAAS) в Сингапуре.

FOWCAAS — одобренная правительством Сингапура Всемирная организация, куда входят представители 100 стран и регионов мира. Сюда недавно присоединился и Кыргызстан.

Основной целью организации является продвижение культуры и искусства во всем мире путем обмена между различными странами мира, способствование улучшению взаимопонимания и реализации идеалов совместного содействия миру во всем мире.

О кадровых перестановках с 28 июня по 2 июля читайте здесь.